Welche Orte in Braunschweig sind mit Prostitution unvereinbar?

Lässt sich der geplante bordellartige Betrieb in Gliesmarode noch verhindern? Viele Anwohner, Gewerbetreibende und andere Nutzer des Gewerbegebietes an der Berliner Straße/Petzvalstraße hoffen darauf. Sie befürchten unter anderem Kriminalität, eine Entwertung ihrer Grundstücke und einen deutlichen Imageschaden für das Gebiet. Auch die Stadtverwaltung bewertet das Vorhaben sehr kritisch, sieht aber keine Möglichkeit, das Vorhaben planungsrechtlich zu unterbinden.

Ein anderer Ansatzpunkt könnte die Sperrbezirksverordnung sein. Mit ihr kann Prostitution örtlich verboten oder auch zeitlich beschränkt werden – zum Schutz der Jugend oder zum Schutz des öffentlichen Anstands, wie es im Gesetz heißt. Zuständig ist dafür allein die Polizei.

Das ganze Stadtgebiet muss betrachtet werden

Die aktuelle Verordnung regelt bislang nur die Straßenprostitution. Auf Bitten der Stadt prüft die Polizeidirektion nun, inwiefern weitere Formen der Prostitution aufgenommen werden können, also auch Bordelle und bordellartige Betriebe.

Das ist keine einfache Aufgabe, wie Polizeidirektions-Sprecherin Andrea Haase verdeutlicht. Im Gegenteil: Es handele sich um ein äußerst komplexes und aufwendiges Prüfverfahren. Denn der geplante bordellartige Betrieb in Gliesmarode dürfe nicht separat betrachtet und gesondert geregelt werden. „Stattdessen muss das ganze Stadtgebiet mit Blick auf die theoretisch denkbare Ausübung von Prostitution überprüft und rechtlich bewertet werden – gegebenenfalls kleinteilig, also sogar straßenweise.“

Schutz der Öffentlichkeit vor milieubedingten Unruhen

Haase weist daraufhin, dass der Schutz des sogenannten „öffentlichen Anstands“ nicht mit der Wahrung der allgemeinen Sittlichkeit gleichzusetzen ist: „Prostitution gilt seit einigen Jahren rechtlich nicht mehr als grundsätzlich sittenwidrig, sondern genießt vielmehr als anerkannter Beruf durch Artikel 12 des Grundgesetzes verfassungsrechtlichen Schutz.“

Es gehe um Gefahrenabwehr, sagt sie: Die Öffentlichkeit soll vor milieubedingten Unruhen und der damit typischerweise verbundenen Belästigung Unbeteiligter geschützt werden. Gemeint ist zum Beispiel das Werben von Freiern oder anstößiges Verhalten gegenüber Passanten und Anwohnern, insbesondere Frauen und Kindern. Als milieutypische Straftaten gelten vor allem Drogen-Delikte, Körperverletzungen und Diebstahl.

Schutzbedürftige und sensible Orte

Vor diesem Hintergrund seien besonders schutzbedürftige und sensible Orte nicht mit der Ausübung von Prostitution vereinbar, erläutert Haase – zum Beispiel aufgrund des hohen Wohnanteils oder wegen Schulen, Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen. „Darüber hinaus sind Minderjährige im Besonderen vor der Kommerzialisierung sexueller Handlungen zu schützen.“

Der geplante bordellartige Betrieb würde sich direkt neben der Straßenbahnhaltestelle befinden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Für die Bewertung werden daher Haase zufolge einerseits Informationen der Stadt herangezogen, zum Beispiel zu den Standorten von Schulen, Kitas, Spielplätzen und Krankenhäusern, zu Schulwegen und ÖPNV-Haltestellen. Andererseits geht es um Erfahrungen und Erkenntnisse der Kriminalpolizei.

Polizei: Auch das Sicherheitsgefühl spielt eine wichtige Rolle

Kripo-Chef Uwe Lietzau betont: „Eine hohe Bedeutung hat für die Polizei in diesem Kontext nicht nur die objektive, sondern auch die subjektive Sicherheit, also das Sicherheitsgefühl der Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Es ist davon auszugehen, dass dieses durch die Etablierung entsprechender Etablissements nicht unerheblich tangiert wird.“

Das geplante Bordell in Gliesmarode soll 20 Zimmer haben, die an Prostituierte vermietet werden. Lietzau zufolge könnten dort theoretisch 30 bis 40 Frauen im Schichtbetrieb tätig sein – voraussichtlich vom späten Vormittag bis in den späten Abend hinein.

Zum Vergleich: In der Bruchstraße arbeiten rund 100 Prostituierte, die in den etwa zwei Dutzend Häusern für jeweils rund 80 bis 100 Euro pro Tag Zimmer mieten. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Anzahl der Prostituierten zwar zunächst verringert, sagt Lietzau, inzwischen sei dort aber wieder der übliche Stand erreicht.

Die meisten stammten aus Osteuropa, Südamerika und Lateinamerika

Wohnungsprostitution gibt es ihm zufolge in rund einem Dutzend Wohnungen in Braunschweig, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. „Die dort tätigen Prostituierten arbeiten in diesen Wohnungen in der Regel einige Wochen, bevor sie in Wohnungen in anderen Städten wechseln. Gleiches gilt für die in der Bruchstraße tätigen Frauen“, sagt er.

Ein geringer Teil der Prostituierten in Braunschweig sei deutscher oder afrikanischer Herkunft, die meisten stammten aus Osteuropa, Südamerika und Lateinamerika.

Hohe Dunkelziffer bei Menschenhandel und Zuhälterei

Mit Blick auf Gliesmarode sagt Uwe Lietzau: „Aufgrund vorliegender kriminalistischer Erfahrungen ist anzunehmen, dass milieutypische Straftaten ebenfalls stattfinden werden, wenn auch in einem geringerem Umfang als in der Bruchstraße.“ Dort werden ihm zufolge neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzungen und Diebstahlsdelikten auch alkoholbedingte Streitigkeiten registriert, die vor allem auf die Gaststätten- und Partyszene im Umfeld der Bruchstraße zurückzuführen sind.

„Alle diesbezüglichen Straftaten werden durch die Polizei konsequent verfolgt“, so der Kripo-Chef. „Dazu gehörten in den zurückliegenden Jahren in Einzelfällen auch Ermittlungen im Zusammenhang mit Menschenhandel, einem typischen Delikt im Zusammenhang mit der Prostitution. Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Bereich Menschenhandel und Zuhälterei ist seit Jahren, trotz gleichbleibender Kontrolldichte, gleichbleibend gering. Dabei ist jedoch von einem hohen Dunkelfeld auszugehen. Das heißt: Straftaten werden trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen nicht bekannt.“

„Wir wissen um die Dringlichkeit, und wir sind dran!“

Aufgabe der Polizei ist es nun, stadtweit zu prüfen, wo und in welchem Umfang es zu einer Störung der Bevölkerung durch Prostitution kommen könnte. „Dieser komplexe Prozess bis zur Definierung der genauen Sperrgebiete muss sorgfältig durch alle Beteiligten geprüft und dokumentiert werden, um einer gerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Sperrbezirksverordnung standzuhalten“, betont Andreas Haase.

Auch die Eingaben der Anlieger und Anwohner aus Gliesmarode fließen ihr zufolge in das Gesamtpaket mit ein. Am Ende müsse es gleiche Kriterien für alle Gebiete in der Stadt geben. Wann diese Arbeit abgeschlossen sein werde, sei leider noch nicht genau absehbar. „Wir wissen um die Dringlichkeit, und wir sind dran!“

Mehr zum Thema