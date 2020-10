Am Freitag hatte Braunschweig bereits den Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreicht. Jetzt sieht es so aus, als würde auch schon recht schnell die zweite Schwelle überschritten.

Am Sonntag meldete die Stadtverwaltung 26 Neuinfektionen gegenüber Samstag – das ist der höchste Wert an registrierten Neuinfektionen innerhalb eines Tages seit März. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Braunschweig bei 45,3. Ab einem Wert von 50 folgen weitere Beschränkungen.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Diese strengeren Regeln gelten seit Freitag

Nur noch 15 Menschen dürfen sich privat treffen, egal ob sie drinnen in der Wohnung sind (hier waren bislang 25 Personen zulässig) oder draußen im Garten (bisher 50 Personen). In der Öffentlichkeit und in Restaurants sinkt die Teilnehmergrenze auf 25 Personen (bisher 100 Personen).

Bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum beziehungsweise zeitweise stehendem Publikum sind maximal 100 Personen erlaubt. Gegebenenfalls sind bis zu 500 Personen möglich – über die Zulässigkeit einer Veranstaltung mit mehr als 100 Personen entscheidet die Stadt auf Basis eines Hygienekonzeptes.

Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Ausnahmen sind möglich.

In der Öffentlichkeit soll drinnen und draußen überall dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wo Menschen auf engem Raum oder für eine längere Zeit zusammenkommen – es handelt sich hierbei um eine dringende Empfehlung. Die Stadtverwaltung will in den nächsten Tagen per Allgemeinverfügung regeln, für welche Bereiche des Stadtgebiets diese Empfehlung konkret ausgesprochen wird – etwa in den Fußgängerzonen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Diese Regeln greifen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50

Private Treffen werden auf zehn Personen aus zwei Haushalten oder enge Angehörige beschränkt – egal, ob zu Hause, draußen oder im Restaurant.

Bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum beziehungsweise zeitweise stehendem Publikum sind maximal 100 Personen erlaubt. Über Ausnahmen entscheidet die Stadt auf Basis eines Hygienekonzeptes.

Die Gastronomie muss um 23 Uhr schließen (ohne Ausnahme). Außerdem ist es untersagt, alkoholische Getränke im Außer-Haus-Verkauf abzugeben.

In der Öffentlichkeit muss drinnen und draußen überall dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wo Menschen auf engem Raum oder für eine längere Zeit zusammenkommen – es handelt sich hierbei um eine Verpflichtung.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de