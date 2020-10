Braunschweiger Feuerwehr rettet Hund von Hausdach

Braunschweig. Das Tier hatte die Wohnung in der fünften Etage durch ein Fenster verlassen, war auf das Dach gelangt und konnte nicht mehr zurück.

Die Berufsfeuerwehr hat am Sonntagabend einen Hund vom Dach eines Wohnhauses in der Schunterstraße gerettet. Dort hatte das Tier die Wohnung im fünften Obergeschoss durch ein offenes Fenster verlassen und sich auf das Dach begeben. Von dort aus konnte es nicht mehr in die Wohnung zurückkehren, ohne abzurutschen.

Anwohner hatten den Hund bemerkt und die Feuerwehr informiert. Diese fuhr mit einem Drehleiterwagen zur genannten Adresse und sicherte den verängstigten Hund mit dem Leiterkorb gegen Wegrutschen. Dann brachten die Einsatzkräfte ihn zurück in die Wohnung.