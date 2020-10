Neue Braunschweiger Bar befindet sich auf dem Kleinen Haus

„5 kW“ heißen die Scheinwerfer, auf die jeder leidenschaftliche Beleuchter am Theater seit Jahrzehnten schwört. Nach ihnen ist nun auch die neue Theaterbar benannt, die das Staatstheater Braunschweig am Freitag, 6. November, auf dem Dach des Kleinen Hauses eröffnet. Es ist nach einigen Monaten gastronomischen Stillstands der Neustart an einem Ort mit Blick über die ganze Innenstadt, heißt es in der Mitteilung. Den Barbetrieb organisiere Petra Hoyck, die am Staatstheater auch den Einlass und die weitere Vorstellungsgastronomie im Kleinen Haus verantworte.

Bis Januar soll das Raumkonzept stehen

Das Raumkonzept, das auch originale „5-kW“-Scheinwerfer umfasse, habe Bühnenbildner Kenny Rüdiger entworfen und soll in Etappen bis Ende Januar fertiggestellt sein. An der Umsetzung seien von der Haustechnik bis zur Requisite viele Abteilungen des Hauses beteiligt.

An allen Vorstellungstagen ist die Bar geöffnet

Geöffnet ist die Theaterbar an allen Vorstellungstagen im Kleinen Haus ab 17.30 Uhr bis vorerst zur Sperrstunde 23 Uhr. Neben Getränken wird es auch kleinere Snacks wie Sandwiches, Suppen oder Gebäck geben, heißt es. Tische können reserviert werden über: hoyck@gmx.de.

red