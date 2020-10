Im Braunschweiger Klinikum wird ein Covid-Patient beatmet

Nach dem Herzogin-Elisabeth-Hospital schließt am Freitag, 30. Oktober, auch das Krankenhaus Marienstift seine Türen für Besucher. Grund sind die rasant steigenden Corona-Zahlen. Ausgenommen sind nach Mitteilung des Krankenhauses die Bereiche der Intensiv- und Palliativmedizin sowie der Geburtshilfe: Bei der Geburt könne weiterhin eine Begleitperson dabei sein. Besuche von intensiv- oder palliativmedizinisch betreuten Patienten müssten zuvor mit Arzt und Pflegeteam abgestimmt werden.

Das Braunschweiger Klinikum hält dagegen vorerst an seiner eingeschränkten Besuchsregelung fest: Zwischen 14 und 19 Uhr dürfen Patienten für höchstens 30 Minuten einen Besucher empfangen. Auf den Intensivstationen, in der Geburtshilfe und für Palliativpatienten gelten wie im Marienstift individuelle Besuchszeiten nach Absprache.

Wöchentliche Krisensitzung im Klinikum

„Wir haben aus der Situation im Frühjahr gelernt, dass Angehörigen-Besuche für die Genesungsprozess wichtig sind“, begründet Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran die Regelung. Derzeit schätze das Klinikum die Lage als noch nicht so kritisch ein, dass es zu einem Besuchsstopp kommen müsse. „Aber wir sind achtsam.“ In regelmäßigen Krisensitzungen werde die Situation wöchentlich neu bewertet. Ausgeschlossen wird ein Besuchsverbot auch im Klinikum nicht.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Acht Corona-Patienten im Krankenhaus

Am Dienstag meldete das Klinikum in seinem Haus acht bestätigte Covid-Fälle. Ein Patient müsse beatmet werden. Dem stehen in dem Großkrankenhaus bis zu 140 Beatmungsplätze gegenüber. Tran: „Das Klinikum hat insgesamt 72 Intensivplätze. Bei einen exorbitanten Anstieg von beatmeten Covid-19-Patientinnen und -Patienten würden wir auf 100 bis 140 Beatmungsplätze aufstocken.“

Über weitere 17 Beatmungsplätze, die binnen 24 Stunden auf 31 Plätze erweitert werden können, verfügt das Herzogin-Elisabeth-Hospital. Sechs Plätze meldet das Marienstift.

Braunschweig ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet

„Zwischen der ersten und zweiten Welle hatten wir Zeit, uns auf verschiedene Szenarien vorzubereiten“, erklärt Thu Trang Tran. „Wir sind gerüstet.“ Sollten sie Corona-Zahlen und der Bedarf an Krankenhaus-Betten in den nächsten Wochen stark steigen, würden Regelungen greifen, nach denen Covid-19-Patienten je nach Schweregrad ihrer Erkrankung auf die verschiedenen Krankenhäuser verteilt würden.

Klinikum: Gereizte Stimmung unter Hygiene-Verweigerern

Mit Blick auf eingeschränkte Besuchsregeln wie auch Hygiene-Vorschriften macht die Klinikum-Sprecherin unter Krankenhaus-Besuchern unterdessen eine zunehmend gereizte Stimmung gegenüber dem Klinikpersonal aus. Registrieren Krankenhäuser, Feuerwehren oder Rettungsdienste seit Jahren eine zunehmende Aggression gegenüber Helfern, verschärft sich dieses Phänomen in der Corona-Krise offenbar.

„Die Atmosphäre ist angespannter“, sagt Tran. „Ein simples Beispiel: Ein Angehöriger kommt morgens um zehn, also außerhalb der aktuellen Besuchszeit. Eine Pflegekraft weist ihn darauf hin und wird beschimpft.“ Zu derartigen Verbal-Attacken komme es ebenso, wenn unwillige Besucher aufgefordert würden, Maske zu tragen oder die Hände zu desinfizieren.

„Pflegekräfte zuerst beklatscht und jetzt bepöbelt“

Viele Besucher seien sehr verantwortungsvoll, stellt Tran klar. Doch gebe es auch eine recht hohe Zahl derer, die Mundschutz und Hygiene verweigerten und ihren Unmut am Personal ausließen. „Für unsere Beschäftigten für Ort ist das eine hohe Belastung. Im Frühjahr wurden sie noch beklatscht und als systemrelevant bejubelt. Heute werden sie angepöbelt und beleidigt.“

Mehr zum Thema