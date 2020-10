Nächste Woche rücken die Langarm-Bagger an, bis zu 28 Meter tiefe Löcher können sie buddeln. Ihre Aufgabe: die von Spundwänden eingefassten rund sechs Meter tiefen Gruben für die Stahlbetonfundament der sogenannten Behelfsbrücke ausheben.

Mehr als 100.000 Fahrzeuge täglich

Im Autobahnkreuz BS-Süd geht es nach monatelangen Vorarbeiten jetzt richtig los mit dem Brückenbau. Die Behelfsbrücke soll den Verkehr bis zum Ende der Brückenneubauarbeiten im Frühjahr 2024 aufnehmen. Mehr als 100.000 Fahrzeuge passieren täglich das Autobahnkreuz im Süden der Stadt – rund 50.000 auf der Brücke, rund 60.000 darunter hindurch auf der A 39 zwischen Salzgitter und Wolfsburg.

Und zwischen diesen Spundwänden wird das Brückenfundament gegossen.

Wenn Bauleiter Ulf Balandis (54) von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr diese Zahlen nennt, tut er dies nicht ohne Respekt. Er weiß: Er trägt eine hohe Verantwortung auch für die vielen Autofahrer, die während der dreieinhalbjährigen Brückenbauarbeiten Umwege fahren müssen und von ihm erwarten, dass die Brücke fristgerecht fertig wird.

Diese Brücke, sagt er, sei „nichts für Anfänger“. Aber es mache gerade deshalb „viel Spaß“, weil man sich täglich mit etwas anderem auseinander setzen müsse. Und auch die Baufirma, die Firma Ost-Bau aus Osterburg bei Magdeburg, habe „richtig Bock drauf“.

Und das macht die Arbeiten so kompliziert

Da ist zum einen der massenhafte Verkehr während der Bauarbeiten, der an der Riesenbaustelle irgendwie vorbei geleitet werden und seine neuen Wege finden muss.

– Dann, zweitens, ist da die bundesweit fast einmalige Konstellation mit den drei einzelnen Brückenbauwerken, die nebeneinander entstehen. Grund: die Straßenbahn erhält in der Mitte eine eigene Brücke.

– Und, drittens, ist da die Tatsache, dass während der Erdarbeiten mit erheblichem Grundwasser zu kämpfen ist. In den 1960er Jahren, als die jetzige Brücke entstand, hatte die Brückenbauer deshalb bis zu zwölf Meter tiefe Stahlbetonpfosten ins seichte Erdreich gerammt. „Das machen wir diesmal nicht. Unsere Brücken ruhen auf einem flächigen stahlbewehrten Fundamentfuß aus Unterwasserbeton, den wir in ungefähr sechs Metern Tiefe gießen.“ Eingerammte Spundwände geben ihm die Form.

„Das Gröbste ist bald geschafft“

Wenn dann die ersten Brückenbauteile aus dem Boden ragen, weiß Balandis aus vieljähriger Erfahrung, ist das Gröbste geschafft. Denn in der Erde gebe es immer mal wieder Unwägbarkeiten wie zum Beispiel bei Sondierungen gefundene Kampfmittelrückstände. Das koste Zeit.

Die Behelfsbrücke wird übrigens in Fertigbauweise errichtet. Die allermeisten Brückenteile, so Ulf Balandis, seien bereits auf anderen Autobahnbaustellen zum Einsatz gekommen. „Sie stammen aus Bundeswehrbeständen und werden in Nordrhein-Westfalen gelagert.“

Nun also sorgen sie dafür, dass in Braunschweigs Süden während der Bauzeit der verbliebene Restverkehr über das Kreuz rollen kann. Denn viele Autofahrer hätten sich bereits, seit drei der vier „Ohren“ im Kreuz gesperrt sind, für andere Wege entschieden, sagt Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde, Geschäftsstelle Wolfenbüttel. Dieser Anteil werde zunehmen, weiß er, wenn erst die Wolfenbütteler Straße stadtauswärts nur noch einspurig befahrbar sein wird.

Um Autofahrern schon jetzt zu helfen, hat seine Behörde einen Animationsfilm erstellt, die den Verkehrsfluss darstellt. Er ist ab sofort unter www.strassenbau.niedersachsen.de /startseite/projekte/bundesautobahnen/a-39-b-4-a-36-bruckenneubau-im-autobahnkreuz-braunschweig-sud-183635.html abrufbar.