Braunschweigs Stimme bei „The Voice of Germany“

Vojtěch Zakouřil lebt seit drei Jahren in Braunschweig. Aufgewachsen ist er in Prag. Am Sonntag tritt der studierte Komponist bei „The Voice of Germany“ an.

Alle Blätter sind braun und der Himmel ist grau – so könnte auch ein Lied über den November in Braunschweig beginnen: All the leaves are brown/ And the sky is grey. Doch es ist das Lied „California Dreamin’“ von The Mamas and the Papas, das der in Braunschweig lebende Vojtěch Zakouřil am Sonntagabend bei „The Voice of Germany“ vor einem Millionenpublikum singen wird.

Im Vorfeld der Sendung konnten wir dem jungen Mann, der in Prag geboren und aufgewachsen ist, ein paar Fragen stellen. Er berichtet, dass er das Prager Konservatorium besucht und erfolgreich abgeschlossen hat und „auch schon einige Erfolge als Sänger“ habe. Vor drei Jahren ist er nach Braunschweig gezogen: „Meine Entwicklung in Prag war in eine Sackgasse gekommen, ich brauchte eine radikale Veränderung und einen Ortswechsel. „Inzwischen bin ich in die Stadt Braunschweig verliebt“ Eigentlich sei er Komponist für Pop-Musik. „Aber meinen Lebensunterhalt verdienen konnte ich damit kaum“, bedauert er und erzählt: „Seit ich in Deutschland bin, habe ich viele Berufe ausgeübt: Ich habe Hotelzimmer gereinigt, Pakete ausgeliefert, in verschiedenen Firmen in der Produktion oder im Lager gearbeitet.“ Das seien manchmal harte Zeiten gewesen: „Aber den Traum der Musik habe ich nie aufgegeben.“ Warum er ausgerechnet nach Braunschweig kam? Ein guter Freund von ihm lebe hier, erzählt Vojtěch Zakouřil, der sei ihm eine große Unterstützung. Und dann sagt er etwas, das sicherlich alle Braunschweiger für ihn buzzern lassen würde: „Ich bin inzwischen in die Stadt verliebt: So viele Parks, so viele schöne Orte, so nah an der Natur, nicht zu groß, nicht zu klein – das habe ich im Laufe der Zeit kennen und lieben gelernt.“ Zuerst war seine Stimme bei Karaoke-Abenden im „Wild Geese“ zu hören Seine Stimme war in Braunschweig übrigens zuerst bei den Karaoke-Abenden im Irish Pub „Wild Geese“ zu hören: „Dort war ich immer gern, weil dort viel Englisch gesprochen wird und ich somit keine Sprachbarriere zu überwinden hatte. Es war für mich ein wichtiger Ort, um Braunschweiger kennenzulernen. Und gerade im Sommer ist die Okercabana ein traumhafter Ort zum Abschalten.“ Am Sonntag wird sich zeigen, wie Vojtěch Zakouřil bei den Blind Auditions abschneidet und wie viele der Jurymitglieder für ihn buzzern werden. Aber im Internet finden sich Beweise für sein Gesangstalent, die zuversichtlich stimmen. Und: Im vergangenen Jahr hat die Braunschweigerin Anika Loffhagen es immerhin bis in die „Sing Offs“ geschafft, also quasi ins Viertelfinale der Show. Die Sendung „The Voice of Germany“ wird am Sonntag, 1. November, ab 20.15 Uhr auf Sat1 gezeigt. Vojtěch Zakouřil bei Instagram: @vojtech_zakouril