Stadt will Braunschweigs Autofahrer vor Schulen bremsen

Die Stadt will überall da, wo Kindergartenkinder, Schüler und Senioren unterwegs sind, aufs Bremspedal drücken. Nicht nur vor Kitas und Seniorenzentren sollen Autofahrer künftig langsamer fahren müssen, sondern auch vor Schulen. Einem Ratsbeschluss vom 18. Februar folgend soll, wo dies nötig erscheint, die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden.

Dies teilt die Verwaltung in der nächsten Sitzung im Bauausschuss des Rates mit. Geplant sei, regelmäßig die vor diesen Einrichtungen bestehende Höchstgeschwindigkeit streckenbezogen auf 30 km/h zu beschränken, soweit dies rechtlich zulässig ist. Piktogramme mit der Aufschrift „30“ sollen unterstützend auf die Fahrbahn aufgebracht werden.

Wo steht das geschrieben?

Nach Paragraph 45, Absatz 9 Satz 4 Nr. 6 der Straßenverkehrsordnung (StVO) kann eine Kommune Tempo 30 auch auf sogenannten klassifizierten Straßen sowie auf Vorfahrtsstraßen im unmittelbaren Bereich von Kindergärten, Schulen und Seniorenzentren und anderen sensiblen Bereichen anordnen, soweit die Einrichtungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen. Klassifizierte Straßen dienen einem überörtlichen Verkehr, der straßenrechtlich grundsätzlich freie Fahrt haben muss – ohne Geschwindigkeitsreduzierungen, soweit diese nicht durch eine Gefahrenlage gerechtfertigt sind.

Allerdings darf hier Tempo auf einer Länge von maximal 300 Metern angeordnet werden, sagt die Stadt. Berücksichtigt werden sollen zudem aber die Öffnungszeiten der Schule.

Was leitet die Stadt?

Die geplante Tempo-Vereinheitlichung vor Schulen und anderen „sensiblen Einrichtungen“ solle nicht nur die Akzeptanz der Autofahrer steigern, auch das Bewusstsein für diese sensiblen Einrichtungen solle so gefördert werden, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt 277 mögliche Standorte habe die Stadt ermittelt. Diese gelte es nun zu überprüfen. Rund 30 von ihnen habe man nach Beschwerden in der näheren Umgebung bereits abschließend bearbeitet. Eine Bearbeitung von ca. 10 bis 15 Standorten pro Monat erscheine realistisch, so dass man davon ausgehen könne, dass die Prüfung voraussichtlich 2022 abgeschlossen werden kann.