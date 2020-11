Corona-Lockdown in Braunschweig lähmt Einkaufslust der Kunden

„Tschüss, mach’s gut, Digger, und bleib gesund. Wir sehen uns, wenn nichts dazwischen kommt, in einem Monat wieder. Und wenn nicht, wünsche ich dir Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch. Spätestens Ostern machen wir unseren Laden wieder auf.“ Rührende Szenen spielten sich ab, als sich in Braunschweigs Kneipen am Sonntagabend die Wirte von ihren Stammgästen in den zweiten Corona-Lockdown verabschiedeten. Und in eine ungewisse Zukunft.

Wann können sie wieder öffnen? Niemand weiß es. Die Corona-Inzidenzzahlen steigen und steigen. Und nur auf die kommt es an. Die sogenannte zweite Welle hat die Stadt fest im Griff, lähmt Teile des öffentlichen Lebens.

Wie ist die Lage?

Restaurants, Kneipen, Bars sind geschlossen. In Geschäfte dürfen nur jene Zahl an Kunden hinein, die der Corona-Modus hergibt. Und in der Innenstadt gilt strenge Maskenpflicht, werktags zwischen 10 und 23 Uhr. Das ist neu.

Polizeistreifen sind unterwegs und halfen am Montag noch freundlich nach, wo die Maske noch klemmte, noch nicht ganz ihre neue Position beim Einkaufsbummel durch die Stadt gefunden hatte: auf Mund und Nase nämlich. „Es waren aber nur sehr wenige Aufklärungsgespräche erforderlich. Unsere Leute sind auf viel Verständnis gestoßen“, berichtet Polizeisprecher Dirk Oppermann. Die Polizei, sagt er, werde Verstöße aber konsequent ahnden. 100 bis 150 Euro pro Person werden nach dem Niedersächsischen Bußgeld-Katalog bei einem Fehlen von Mund-Nasen-Bedeckung in Bereichen fällig, in denen sie vorgeschrieben ist

2. November 2020 – seit acht Monaten regiert der Virus in der Stadt. Bis zum gestrigen Montag sind 895 Fälle von Covid 19 nachgewiesen worden, 71 mehr als Ende der Woche. Davon sind aktuell 251 Personen mit dem Virus infiziert. 626 Personen sind bereits genesen, 18 schafften es nicht. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei dem Wert 70,8.

Was ist anders?

Wir schauen uns um in der Stadt. Wie kommen die Menschen mit der neuen Situation zurecht, mit dem neuerlichen Rückfall in den „weichen“ Lockdown? Zunächst, es sind in der City spürbar weniger Menschen unterwegs als sonst. Viel eingekauft wird auch nicht, man sieht nur hier und da Einkaufstaschen. Dafür aber deutlich mehr Masken als sonst.

„Die Frequenzen sind verhalten. Man merkt, die Leute müssen sich erst auf die neue Situation einstellen“, erklärte am Nachmittag Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt (AAI). Er gehe aber davon aus, dass viele den Kauf ihrer Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr auf den November vorziehen werden, damit es sich in den Geschäften nicht so ballt. Das lasse hoffen.

Traurige Gesichter in der Neuen Straße, der boomenden Gastro-Meile, die aktuell keine mehr ist. Die Wirtin der „Rheinischen Republik“ teilte ihre Gästen per Aushang mit: Ab 2. November habe sie geschlossen – bis auf Weiteres. Man hört: Es gibt Kaufinteressenten für das zuletzt stark unter der Corona-Flaute leidendem Lokal.

Ein Stück weiter hadert der Betreiber der Brasserie „Atelier“ zwar ein bisschen mit der Situation. Nein, sagt er uns aber, den Laden einen Monat zuzumachen, sei für ihn keine Option. Eine Abholdienst bietet er seinen Gästen an – von 12 bis 15 sowie von 17.30 bis 21 Uhr.

Dass das Lokal keine Gäste mehr bewirten darf, darin sind sich alle anwesenden Mitarbeiter einig, sei eigentlich ein bisschen ärgerlich, zumal man doch so sehr auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln geachtet und hierfür Geld investiert habe.

Die persönliche Meinung eines Mitarbeiters: „Es wäre für mich sinnvoller gewesen, die privaten Feiern in Wohnungen zu stoppen, indem man – wie in anderen Ländern – beispielsweise eine nächtliche Ausgangssperre verfügt. Da infizieren sich die meisten Leute.“