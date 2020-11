Lars Nussbaum verlässt die Überland-Geschäftsführung

Lars Nussbaum ist zum 31. Oktober aus der Geschäftsführung des Restaurants Überland ausgeschieden. Der Braunschweiger Gastronomie-Unternehmer entwickelt seit über 20 Jahren Gastronomie-Konzepte und wendet sich nach rund zwei Jahren in der Geschäftsführung des Restaurants neuen Projekten zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank Brawo.

Er arbeite bereits mit der Volksbank Brawo, zu deren Unternehmensgruppe das Überland gehöre, an einer neuen Idee in und für Braunschweig.

Nussbaum arbeitet bereits an einer neuen Idee

Nussbaum bildete seit der Eröffnung des Restaurants im Mai 2019 gemeinsam mit Diana Brinkmann die Geschäftsführung und war bereits im Vorfeld an der Planung und Umsetzung des Projektes beteiligt. Alle Beteiligten seien von der bisherigen positiven Entwicklung des Überland, auch in der für die Gastronomie besonders erschwerten Zeit, begeistert: „Das Überland hat sich durch Lars Nussbaums Unterstützung in kurzer Zeit in Braunschweigs Gastronomieszene fest etabliert. Die Corona-Pandemie macht uns das Leben nicht leicht, aber mit meinem tollen Team werden wir auch diese Herausforderung meistern“, ist Diana Brinkmann überzeugt und ergänzt: „Für sein Engagement möchte ich Lars Nussbaum ganz herzlich Danke sagen.“

Die neue Unternehmensleitung steht bereits fest

Die neue Unternehmensleitung bilden, so teilt es die Volksbank Brawo mit, zukünftig neben Diana Brinkmann der General Manager Jimmy Ledemazel und Dominik Handke aus dem Nussbaum-Team. Auch Tim Mälzer, der auch weiterhin als Partner des Restaurants fungiert, stimme in diese Haltung mit ein: „Die Entwicklung des Überland in Zeiten von Corona zeigt die hohe Motivation des gesamten Teams, auch unter sehr erschwerten Rahmenbedingungen.“

