Wie kommt mehr Photovoltaik auf Braunschweigs städtische Dächer?

Seit etlichen Jahren wird in Braunschweig darüber debattiert, deutlich mehr Dächer städtischer Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen zu versehen. Im Blick sind dabei vor allem Schulen, Kitas, Sporthallen, Kinder- und Jugendzentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser und Verwaltungsgebäude.

Auf mehreren Dächern wurden zwar schon Solarstrom-Anlagen gebaut, doch aus Sicht einiger Ratsfraktionen geht es zu langsam voran. SPD, Grüne, Linke und BIBS bringen das Thema nun mit einem Antrag erneut auf die Tagesordnung. In diesem Zusammenhang meldet sich auch der Verein Umweltwerkstatt zu Wort.

„Die Stadt könnte uns Dächer zur Verfügung stellen“

Vereinsmitglied Hauke Schlesier erläutert den Vorschlag: „Die Stadt könnte uns Dächer zur Verfügung stellen. Wir würden die Anlagen darauf errichten und diese dann an die Stadt vermieten“, sagt er. „Die Schulen, Kitas und andere können den Strom selbst nutzen. Dieses Mietmodell würde der Stadt aus unserer Sicht viel Arbeit abnehmen. Die Anlagenmiete ist so kalkuliert, dass die Stadt sofort eine Stromkosten-Reduktion verbuchen kann. Wir als Verein haben unsere Investitionskosten nach ungefähr zehn Jahren eingespielt. Die Anlagen können natürlich viel länger laufen. Den Überschuss verwenden wir, um neue Anlagen zu kaufen. Wir arbeiten gemeinnützig.“

Der Verein wurde 1980 von Studenten der TU Braunschweig gegründet und will Energiewende und Umweltbildung voranbringen. Anfang der 90er Jahre bauten die Mitglieder eine erste Solarstrom-Anlage. Kurz darauf folgte das erste Windrad Braunschweigs auf dem Geitelder Berg. Seit dem Jahr 2000 kamen weitere Photovoltaik-Anlagen hinzu: auf der Apotheke am Hagenmarkt, auf der Awo-Kita Volkmarode und auf der Kita am Heideblick in Wenden.

In den letzten Monaten sei auch eine Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Ortsgruppe von „Fridays for Future“ (FFF) entstanden, sagt Hauke Schlesier. „Eine Gruppe von FFF-Aktiven ist dem Verein beigetreten, inklusive mir, weil wir uns auch ganz praktisch für Lösungen der Klimakrise einsetzen. Um die Klimaziele in Braunschweig zu erreichen, brauchen wir eine drastisch höhere Zahl an neuinstallierten Photovoltaik-Anlagen als bisher.“ Ihr Vorschlag an die Stadt ist nun, das Mietmodell mit dem Verein auf dem Dach der Grundschule Bebelhof auszuprobieren.

Rat: Photovoltaik bei allen städtischen Neubauten oder großen Sanierungen und Umbauten

Der Rat der Stadt hatte zuletzt im Dezember 2019 einen Beschluss zu Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern gefasst: Darin hieß es, dass die Verwaltung die Gründung einer eigenen Gesellschaft zum Betrieb dieser Anlagen prüfen soll. Denkbar wäre dies zum Beispiel in Form einer Genossenschaft, an der sich auch Vereine und Verbände aus der Region beteiligen können. Falls sich dies nicht in absehbarer Zeit umsetzen lasse, so der Ratsbeschluss, soll ein Mietmodell verfolgt werden. Zudem hatte der Rat beschlossen, dass Photovoltaik-Anlagen bei allen städtischen Neubauten oder großen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen generell vorzusehen sind.

Wie die Bauverwaltung nun im Sommer mitteilte, sind die im Ratsbeschluss geforderten Prüfungen aufgrund der Corona-Pandemie teilweise noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich sei die Eigenerrichtung und der Eigenbetrieb der Anlagen der wirtschaftlichste Weg, hieß es. Aber auch bei einem Mietmodell, so die Bauverwaltung, könnten für alle Beteiligten wirtschaftliche Rahmenbedingungen entstehen.

Auch SPD, Grüne, Linke und BIBS fordern ein Pilotprojekt

SPD, Grüne, Linke und BIBS machen nun einen Vorstoß, um das Ganze zu beschleunigen: Sie beantragen ein Pilotprojekt für ein Mietmodell, wie es der Verein Umweltwerkstatt vorschlägt. Dafür soll eines von sechs Gebäuden ausgewählt werden, die aus Sicht der Stadt für eine Photovoltaik-Anlage geeignet sind.

Es handelt sich hierbei um folgende: Erweiterungsbau der Grundschule Bebelhof, Kita Fremersdorfer Straße, Kita Roseliesstraße, Grundschule und Sporthalle Klint, Jugendzentrum Wenden und Sporthalle Lessinggymnasium. Die Verwaltung soll möglichst bald mit potenziellen Partnern sprechen, fordern die vier Fraktionen. Schon im nächsten Jahr sollte das Pilotprojekt aus ihrer Sicht umgesetzt werden.

In einer Stellungnahme der Stadt zu diesem Antrag heißt es, dass man bereits ein Pilotprojekt plane – auf dem Dach des Erweiterungsbaus der Grundschule Bebelhof. Man folge dabei dem Vorschlag des Vereins. Die Erkenntnisse aus diesem Test sollen dann die Grundlage für die systematische Ausrollung in der ganzen Stadt sein.

Mit dem Antrag der vier Fraktionen befasst sich an diesem Dienstag (3. November) der Bauausschuss des Rates, am Mittwoch (4. November) folgt der Planungs- und Umweltausschuss. Eine Entscheidung soll am 17. November im Rat fallen.