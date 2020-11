Braunschweiger Schüler radelt gegen den Welthunger

Erstes Etappenziel erreicht! Nach fünf Stunden war Jakob Feisthauer oben auf dem Brocken, dann ging es im großen Bogen zurück nach Braunschweig. Am Ende zeigte sein Tacho 250 Kilometer und 3000 Höhenmeter an. 13 Stunden war er unterwegs.

Laut der Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, stirbt auf der Welt alle zehn Sekunden ein Kind an den Folgen von Mangelernährung. Das ist schrecklich, furchtbar, unvorstellbar. Und doch tun die allermeisten Menschen wenig, um aktiv gegenzusteuern. Anders Jakob Feisthauer, Schüler der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Braunschweig. „Ich habe mich gefragt: Was kann ich tun, um zu helfen?!“, erzählt der 18-Jährige. Jakob ist sportlich, fährt viel Rennrad und Mountainbike, und so kam er auf die Idee mit der Sport-Challenge: „Ride for those in need“.

Um 5 Uhr morgens ging es im Dunkeln los Richtung Harz Die Idee: Mit seiner Sportaktion unterstützt er das Ernährungsprogramm von Unicef, eines der weltweit größten Hilfsprojekte. Jakob legte eine Spendenseite auf der Internetseite von Unicef an, promotete über Wochen seine Aktion im Bekanntenkreis und im Internet – und hatte schon rund 4000 Euro an Spenden zusammen, bevor er überhaupt im Sattel saß. Schüler Jakob Feisthauer auf seiner Tour durch die Region. Foto: Privat Am letzten Samstag ging es dann los: Jakob schwang sich um 5 Uhr morgens auf sein neongelbes Rennrad und strampelte Richtung Wernigerode. „Es war noch dunkel, die Straßen waren frei und ich kam gut voran“, erzählt er. Im Harz allerdings regnete es, „und ich war nach kurzer Zeit nass wie ein Waschlappen“. Nach fünf Stunden hatte er die ersten hundert Kilometer hinter sich – und stand auf dem Brocken. Die ganze Tour über hat sein Vater ihn im Auto begleitet: „Er hat mich motiviert dafür gesorgt, dass ich ausreichend esse und trinke“, erzählt Jakob. Die letzten Kilometer auf den Gipfel fuhr sein Vater sogar auf dem Rad neben ihm. „Auf dem Brocken blieben wir nur kurz. Es war nebelig, und wir fuhren zurück zum Auto in Schierke, um Mittagspause zu machen“, berichtet Jakob. Die Spendenaktion läuft noch bis zum 1. Dezember Denn der Brocken war nur das erste Etappenziel. Jakob Feisthauer hatte angekündigt, mindestens 2000 Höhenmeter und 200 Kilometer zurückzulegen. „Am Vorabend habe ich mir dann überlegt, dass ich nochmehr versuchen werde: 3000 Höhenmeter und 250 Kilometer“, verrät der Gymnasiast. Also ging es vom Brocken runter bis Torfhaus, dann über Altenau, Osterode, Clausthal-Zellerfeld, Goslar und Salzgitter wieder Richtung Heimat. Nach mehr als 13 Stunden kam er wieder zu Hause im Kanzlerfeld an, völlig erschöpft, die Beine zittrig, aber glücklich. Sein Tacho zeigte 3000 Kilometer, 250 Höhenmeter und einen Verbrauch von 5500 Kilokalorien an. „Es war das Heftigste, was ich je gemacht habe und ging über die Schmerzgrenze hinaus“, gibt er zu. Sein Versprechen hat er eingelöst. 84 Spender haben bislang knapp 4800 Euro gespendet. Beendet ist die Aktion von Jakob Feisthauer damit aber noch nicht: Er hofft auf weitere Spenden , seine Aktion läuft noch bis zum 1. Dezember: www.unicef.de/Jakob