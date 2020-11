Noch ein Supermarkt weniger in Kralenriede

„Warum haut ihr denn hier ab?“, fragt eine Kundin in durchaus vertrautem Jargon den Marktleiter der Penny-Niederlassung in Kralenriede. Der ist den Kunden als stets freundlich und hilfsbereit bekannt, jetzt zuckt er mit den Schultern und sagt: „Das wird ja nicht hier vor Ort entschieden.“ Nach dem Görge-Edeka-Markt auf demselben Grundstück am nördlichen Bienroder Weg 52, der im Mai seine Pforten geschlossen hat, macht zum Samstag, 14. November, 20 Uhr, nun auch Penny dicht.

Damit bleibt den Anwohnern und sonstigen Besuchern der ehemals drei nebeneinander liegenden Einkaufsmärkte Edeka, Penny und Aldi künftig nur noch der im Frühjahr 2014 eröffnete Aldi. Er hat das modernste und größte Gebäude an dieser Ecke. „Mir blutet das Herz“, meint eine Kundin am Mittwoch auf dem Penny-Parkplatz – schon das zweite Mal in diesem Jahr. „Das ist für den Stadtteil nicht gut“, erklärt auch Bezirksrats-Mitglied Horst Steinert.

Kunder aus der Schunterauer werden das Angebot vermissen

Vor allem die Fleisch- und Wursttheke von Görge sowie dessen Obst- und Gemüsetheke werden von vielen Kunden aus der Schunteraue vermisst – auch der Service mit den netten Mitarbeitern von Penny wird fehlen. „Man bekommt als Hausfrau bei Aldi doch nicht alles“, sagt Heidemarie Wolf-Schneefuß, Heimatpflegerin, die Görge und auch Penny mit dem integrierten Bäcker Ziebart „als sozialen Mittelpunkt im Stadtteil“ gesehen hat. „Wir sind hier alle traurig, das ist eine Katastrophe. Viele im Stadtbezirk kaufen durchaus nachhaltig.“ Davon könne beim übrig bleibenden Discounter nicht immer die Rede sein.

In der in Norderstedt gelegenen Penny-Regionalzentrale Nord, die für Braunschweig zuständig ist, heißt es, die Schließung geschehe „aus wirtschaftlichen Gründen“. In der Filiale mit 600 Quadratmetern Verkaufsfläche „gibt es einen hohen Investitionsstau“, dazu sei die Verkaufshalle „nicht mehr zeitgemäß. Daher haben wir den Vertrag auslaufen lassen“, sagt Penny-Sprecherin Katrin Meyer. Ähnlich hatte Görge-Geschäftsführer Otto Görge im Frühjahr die Schließung seiner Filiale in Kralenriede begründet.

Alternativstandort für Penny-Markt wird gesucht

Ein Alternativstandort für den Penny-Markt „wird gesucht, das gestaltet sich jedoch schwierig“, ergänzt Meyer, die immerhin versichert, dass die sieben Mitarbeiter in umliegenden Filialen weiterbeschäftigt würden. Der Marktleiter hat nach eigenen Angaben auch eine neue Stelle gefunden.

Offen ist – wichtig für den gesamten Stadtbezirk sowie Mitarbeiter der im Umfeld angesiedelten Unternehmen – wie die Zukunft der im Penny-Gebäude angesiedelten Bäckerei Ziebart aussieht. „Es gibt ja sonst keinen Bäcker mehr in unserem Stadtbezirk“, klagt Bezirksbürgermeisterin Gudrun Ohst. Inhaber Ulli Ziebart kann diese Frage derzeit nicht beantworten, er war bisher Untermieter der Rewe-Group, zu der Penny gehört. Nun strebt er einen eigenen Mietvertrag mit der Eigentümerin des Gebäudes an, einer Immobiliengesellschaft, dem Vernehmen nach aus Oldenburg.

„Ich arbeite daran, am Standort bleiben zu können“, erklärt Ziebart unserer Zeitung. Noch wisse er nicht, ob er seine Filiale an der Bienroder Straße am Sonntag und Montag nach dem letzten Penny-Verkaufstag am 14. November wieder öffnen kann.