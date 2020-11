Für eine faustdicke Überraschung sorgten Braunschweigs Planungspolitiker. Der angedachte Umbau des Hagenmarktes wird in der beabsichtigten Form so nicht kommen. Es werden deutliche Veränderungen gefordert.

Mittwochnachmittag sollte eigentlich entschieden werden, wie der neue Hagenmarkt aussieht. Im Jahr 2017 hatte der Sturm Xavier einen Großteil der Bäume entwurzelt. In zwei Bürgerforen und mehreren Workshops wurde nach einer Lösung gesucht. Alle, so war bereits zu Planungsbeginn, würden mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.

Im Planungsausschuss stellte sich freilich heraus: Die Bedenken der Politik sind so massiv, dass es nicht nur kleinere, sondern größere Veränderungen an der sogenannten Vorzugsvariante geben muss. Anderenfalls ist keine politische Mehrheit ins Sicht.

Das Grün soll nur auf einem kleinen Streifen verschwinden

CDU, SPD, Linke, Grüne und BIBS verlangen Änderungen. Die wichtigste: Der Plan, die Grünfläche des Hagenmarktes durch eine wassergebundene Decke zu ersetzen, war nicht mehrheitsfähig. CDU, BIBS und Linke lehnten das ab. Am Ende schwenkte auch die SPD um.

Heidemarie Mundlos (CDU) meinte am Rande der Sitzung: „SPD und CDU liegen in ihren Änderungswünschen eigentlich nicht mehr weit auseinander.“ Die beiden großen Ratsfraktionen möchten nur einen schmalen Streifen im Süden des Platzes mit einer wassergebundenen Decke versehen lassen.

Der Großteil des Platzes soll jedoch Grünfläche bleiben. Wie man sich das vorstellen muss, ist noch unklar. Die Fraktionen vereinbarten, dass die Stadtverwaltung einen Fragenkatalog erhalten soll. Die Antworten sollen Basis werden für einen Änderungsantrag, den möglichst alle Fraktionen mittragen.

Der neue Zeitplan sieht vor: Wenn am Mittwoch, 2. Dezember, der Planungsausschuss erneut tagt, soll erneut diskutiert werden. Ob eine Entscheidung fällt, ist allerdings unklar. Grund: Der Bezirksrat der Innenstadt hat bereits mit ganz knapper Mehrheit dem ursprünglichen Umbau-Plan zugestimmt. Ob und wie der Bezirksrat beteiligt wird, darüber ist noch nicht befunden. Der Bezirksrat der Innenstadt tagt freilich nicht mehr in diesem sondern erst wieder im Januar. Ein weiterer Knackpunkt ist der Kostenaspekt. In der Vorlage der Verwaltung hieß es, der Umbau werde über den städtischen Haushalt finanziert.

Das ist der BIBS und der CDU zu unkonkret. Im Mai 2019 hatte Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer von Umbaukosten in Höhe von etwa 1,9 Millionen Euro gesprochen. Damals stand der Planungsprozess jedoch erst ganz am Anfang.

Nun heißt es von Haushaltspolitikern im Rathaus, man müsse wohl von mehr als drei Millionen Euro Umbau-Kosten ausgehen.

Ob das auch gilt, wenn der Großteil des Platzes Grünfläche bleibt und auf den teuren Unterbau einer wassergebundenen Decke verzichtet wird, wird Gegenstand der weiteren Diskussion sein.

Die CDU sucht bereits nach Möglichkeiten, bei den Kosten abzuspecken. Die Platzbeleuchtung, sie soll einem Lichtkonzept folgen, steht zur Debatte.

Zudem fordert die CDU, dass der neue Hagenmarkt autogerecht bleibt. Denn geplant ist, dass beim Umbau Fahrspuren verschwinden. Die Experten von Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH hatten zwar mit einer aufwendigen Visualisierung verdeutlicht, dass der Verkehr dennoch problemlos über den Hagenmarkt rollen werde. Doch heißt das auch, dass es abseits des Platzes nicht zu Behinderungen kommt?

Werden die letzten Hagenmarkt-Robinien gefällt?

Neu entfacht ist auch die Diskussion, ob die letzten Robinien, die der Sturm Xavier auf dem Hagenmarkt hat stehen lassen, tatsächlich gefällt werden müssen? Braunschweigs Baumschützer laufen Sturm. Edmund Schultz sagt zum Beispiel: „Die Hagenmarkt-Robinien sind laut Stadtverwaltung gesund, sie vertragen Hitze und spenden mit ihren breiten Kronen viel Schatten.“ Sein Vorschlag, den auch die BIBS aufgenommen hat: „Es werden zusätzliche Robinien gepflanzt. Es tut dem Stadtklima schließlich nicht gut, wenn wir die alten Bäume gegen junge Bäume austauschen.“ Die alten Bäume sorgten für Aufenthaltsqualität.

Ob das so kommt, wird erst die künftige Diskussion entscheiden. CDU, SPD und Grüne hätten nichts dagegen, wenn die alten Bäume fallen. Ob das nötig ist, wenn die Grünfläche bleibt, muss geklärt werden.