Die geplante Großdemonstration der Radfahrer in Braunschweigs Innenstadt ist abgesagt. Die Fahrrad-Initiative möchte nicht das Risiko eingehen, dass die Demonstration die Corona-Zahlen steigen lässt.

Dies war Ergebnis einer Abstimmung von Fahrrad- und Umweltverbänden sowie der Gewerkschaft Verdi. Geplant war, am Freitag, 13. November, eine Fahrspur von Wendenstraße und Bohlweg zum Radweg auf Zeit zu machen. Wie Organisator Matthias Leitzke sagte, habe es darüber bereits eine Abstimmung mit der Stadt Braunschweig gegeben. „Mehr Platz für Radfahrer ist zurzeit besonders wichtig, damit Sicherheitsabstände besser eingehalten werden können.“

Die Absage erfolgte, so Leitzke: „Weil wir mit der Demonstration Menschen angelockt und zusätzlichen Verkehr erzeugt hätten. Angesichts steigender Corona-Zahlen ist das nicht angeraten.“ Geplant war, dass auch Fridays for Future zur Teilnahme an der Demonstration aufruft.