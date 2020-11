Die drei Braunschweiger Krankenhäuser rüsten sich für die Zukunft

Wer die Braunschweiger Krankenhäuser Marienstift, Herzogin-Elisabeth-Hospital und Städtisches Klinikum besucht, kann feststellen: Gebaut, erweitert und modernisiert wird allerorts. Es ist ein gutes Signal, ein Bekenntnis des Landes zur Zukunft aller drei Häuser. Wenn die Krankenhäuser auch einen immer größeren Anteil der Investitionskosten selbst tragen müssen: Vom Land, das für Krankenhaus-Bauten zuständig ist, fließen derzeit Millionen nach Braunschweig.

Was die Krankenhäuser eint: Sie sind nicht in privater Trägerschaft, mithin nicht profitorientiert. Doch steigt der wirtschaftliche Druck. Um eine angemessene Vergütung von Krankenhaus-Leistungen wird ebenso gerungen wie um die Finanzierung notwendiger Baumaßnahmen. Mit dem Stichwort Modernisierung sind daher auch Begriffe wie Effizienz und Prozess-Optimierung verbunden.

Kosten senken, Angebot verbessern, Wohlfühlfaktor steigern

Drei Fliegen sollen so mit einer Klappe geschlagen werden: Kosten werden gesenkt, das medizinische Angebot wird verbessert und der Wohlfühlfaktor für Patienten gesteigert. „Wir werden keine Renditeobjekte. Aber wir werden in der Lage sein, wirtschaftlich zu überleben“, sagt Rüdiger Becker, Direktor der Evangelischen Stiftung Neuerkerode und Mitgeschäftsführer des zur Stiftung gehörenden Krankenhauses Marienstift. Wie auch das Städtische Klinikum ist das Marienstift als gemeinnützige GmbH organisiert, das Herzogin-Elisabeth-Hospital als Stiftung.

Mit einer schwarzen Null, so Becker, werde es voll und ganz möglich sein, den Versorgungsauftrag zu erfüllen. Beispiel: die wenig rentable Geburtshilfe, aus der sich Krankenhäuser in der Region bereits zurückgezogen haben. „Ohne unsere Geburtshilfe würde es gar nicht mehr gehen“, verweist Becker auf die Zahl der Geburten. Neben dem Marienstift verfügt in Braunschweig das Städtische Klinikum als Maximalversorger über die größte Geburtsklinik.

Klinikum muss Überschüsse erwirtschaften

HEH-Geschäftsführerin Monika Skiba betont: „Das Gesundheitssystem befindet sich im Wandel.“ Die sich ständig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen machten langfristige Planungen extrem schwierig. „Dennoch fühlen wir uns durch unsere Fachabteilungen gut positioniert.“

Auch das Braunschweiger Klinikum steht vor der Herausforderung, Ausgaben durch effizientere Strukturen zu senken und so nicht weiter in die roten Zahlen zu rutschen. Eine Voraussetzung dafür ist das Zwei-Standorte-Projekt. Um den nötigen Eigenanteil finanzieren und geplante Kredite bedienen zu können, muss das Klinikum allerdings Überschüsse erwirtschaften. Geschäftsführer Andreas Goepfert setzt auf 2023 als Wendejahr: Bis dahin soll das Zwei-Standorte-Konzept umgesetzt sein. Ein Überblick über die drei Krankenhäuser:

Städtisches Klinikum: Fast 1500 Betten und 4766 Beschäftigte

Beim Städtischen Klinikum handelt es sich um eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Stadt mit knapp 1500 Betten und 4766 Beschäftigten, die im Jahr 65.000 Patienten stationär und 200.000 Patienten ambulant versorgen. Das Klinikum gilt als regionaler Maximalversorger mit einem medizinischen Leistungsspektrum auf universitärem Niveau. Es ist eines der größten Krankenhäuser Norddeutschlands und kann als medizinisches Rückgrat der Region bezeichnet werden.

Bauvorhaben des Klinikums

Seit 2006 betreibt das Klinikum mit seiner Konzentration von vier Standorten auf zwei eines der größten Bauprojekte der Stadt. Im ersten Bauabschnitt bis 2014 investierten Land und Klinikum 76 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Standortes Celler Straße. Der Standort Gliesmaroder Straße wurde aufgegeben, die Geriatrische Klinik zog in die Celler Straße um.

Das neue Bettenhaus des Städtischen Klinikums an der Salzdahlumer Straße. Foto: Bernward Comes

Aktuell steht der Ausbau des Standortes Salzdahlumer Straße zur Zentralklinik auf der Agenda. Die überholten Ursprungspläne wurden überarbeitet: Statt die Altbauten des ehemaligen Luftwaffenlazaretts zu sanieren, werden sie nach und nach Neubauten weichen. 2023 soll der Standort Holwedestraße schließen und die Kliniken an die Salzdahlumer Straße umsiedeln. Den Anfang hat vor kurzem bereits die Kinder- und Jugendklinik gemacht. Die Kosten für den Ausbau werden mehrere hundert Millionen Euro betragen.

Ziel des Zwei-Standorte-Konzepts

Geschäftsführer Goepfert sieht darin einen entscheidenden Schritt für die Region zur Sicherstellung einer „qualitativ hochwertigen und zukunftsfähigen medizinisch-pflegerischen Gesamtversorgung“. Vor allem von einer stärkeren interdisziplinären Verzahnung der Kliniken an einem gemeinsamen Standort sollen die Patienten künftig profitieren. „Die Zentren-Logik wird weitergeführt“, erklärt er. „Patientinnen und Patienten müssen nicht mehr lange überlegen, in welche Klinik man bei welcher Erkrankung fahren muss“, verweist er auf die geplante interdisziplinäre zentrale Notaufnahme an der Salzdahlumer Straße. Von dort würden Patienten auf die als „Organzentren“ strukturierten Kliniken verteilt werden. Patiententransporte werden überflüssig. Betriebskosten werden auch durch die Zentralisierung von Funktionseinheiten gesenkt.

Kommunale Zusammenarbeit

Mit Blick auf die regionale Versorgung setzt Goepfert auf die Kooperation mit den umliegenden kommunalen Krankenhäusern: „Seit Jahren arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen.“

Die Stadt hält Goepfert als Trägerin des Klinikums für existenziell relevant. „In der heutigen Zeit, gerade jetzt unter Corona-Bedingungen, zeigt sich, dass eine kommunal abgesicherte Daseinsfürsorge für die Bevölkerung ein hohes Gut ist.“ Die Stadt als alleinige Gesellschafterin sichere für ihre Bevölkerung ein überdurchschnittliches Angebot an medizinischen Leistungen.

Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel geht auch an dem Großkrankenhaus nicht spurlos vorüber – obwohl das Klinikum als eines der größten Krankenhäuser in Norddeutschland ein attraktiver Arbeitgeber sei, wie Goepfert betont. „Dank eigener Pflegefachschule und Notfallsanitäterschule können wir Nachwuchskräfte selbst adäquat ausbilden.“ Ein eigenes Bildungszentrum leiste gute Arbeit in der Fort- und Weiterbildung – sowohl beim eigenen Personal als auch für die Verbundhäuser in der Region.

Doch schaut das Klinikum bei der Suche nach Fachpersonal längst über die Grenzen hinaus.

26 vietnamesische Medizinstudierende haben ihr Praktisches Jahr im Klinikum absolviert. „Davon wurden sechs Absolventen direkt übernommen.“ Sie werden derzeit zu Fachärzten ausgebildet. Eine andere Kooperation ist im Oktober mit 25 philippinischen Pflegekräften gestartet. „Diese fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitenden sind in Teams im OP, auf Normalpflegestationen, auf Intensivstationen und in den Notaufnahmen tätig.“

Das Herzogin-Elisabeth-Hospital in Melverode investiert rund 22 Millionen Euro in den Um- und Neubau. Foto: Bernward Comes

Herzogin-Elisabeth-Hospital: 205 Betten, 760 Beschäftigte

Die Stiftung Herzogin-Elisabeth-Hospital (HEH) am Standort Melverode verfügt über 205 Betten,

760 Beschäftigte und rund 35.000 stationär wie auch ambulant zu behandelnde Patienten jährlich.

Bauvorhaben des HEH

Die aktuellen Baumaßnahmen umfassen laut Geschäftsführerin Monika Skiba die notwendige Vergrößerung von Notaufnahme und Zentralsterilisation sowie den Umbau der Funktionsbereiche Endoskopie, Sonografie und Ergotherapie. Durch den Neubau entstehe eine direkte Anbindung zwischen ambulantem OP-Zentrum und Zentral-OP sowie die Einbindung eines bislang dezentralen OP-Saals samt Modernisierung mit Hybridtechnologie.

Zudem sind eine Erweiterung des Aufwachraumes sowie die Vergrößerung der Personalumkleiden und weiterer Lagerflächen geplant. Darüber hinaus werden die Wartebereiche für Patienten in den orthopädischen Ambulanzen erweitert. Der Um- und Neubau ist mit 22,4 Millionen Euro veranschlagt. Das Land fördert die Baumaßnahmen in Höhe von 16 Millionen Euro.

Laut Professor Karl-Dieter Heller, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Orthopädischen Klinik, wird die Modernisierung der OP-Säle mit einer Verbesserung der Arbeitsabläufe verbunden. Das Ziel: „Die Qualität zu verbessern und effizienter zu werden.“ Wartezeiten für einen Operationstermin sollen sich dadurch verkürzen. „Von den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen versprechen wir uns außerdem eine bessere Wegeführung.“

Bedeutung des HEH für Patienten

Das HEH ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit einer großen und bundesweit bedeutenden orthopädischen Fachklinik mit überregionalem Einzugsgebiet. Die Orthopädische Klinik zählt mit jährlich mehr als 1900 Hüft-, Knie- und Schultergelenk-Endoprothesen zu den zehn größten Fachkliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie in Deutschland.

In der Bildung chirurgischer Zentren hat sich das HEH auf die Gelenkchirurgie des Hüft-, Knie-, Fuß- und Schultergelenkes sowie die Behandlung von Darmkrebs, Adipositas und Schilddrüsenerkrankungen spezialisiert, flankiert von einem interdisziplinären Schmerzzentrum und einer internistischen Abteilung samt Geriatrie.

„Als vergleichsweise kleines Haus haben wir uns aber durch bedeutende Bereiche wie die Orthopädie und Adipositaschirurgie auch überregional einen Namen gemacht“, sagt Heller. Solche medizinischen Schwerpunkte gelte es auszubauen und medizinische Versorgungslücken zu identifizieren.

Im Neubau des Marienstifts an der Helmstedter Straße werden auf vier Etagen bisher verstreute Funktionsbereiche gebündelt. Foto: Bernward Comes

Marienstift: 150 Betten und 450 Beschäftigte

Das evangelische Marienstift ist das kleinste der drei Braunschweiger Krankenhäuser: rund 150 Betten und 450 Beschäftigte. Es hat pro Jahr 10.000 stationäre und 7000 ambulante Patienten. Die gemeinnützige GmbH gehört zur Evangelischen Stiftung Neuerkerode. Beide sind Partner eines Versorgungsnetzwerks zur Förderung von Gesundheit, Inklusion und Lebensqualität.

Bauvorhaben des Marienstifts

Seit Jahren ist die notwendige Modernisierung des in die Jahre gekommenen Krankenhaus-Komplexes an der Helmstedter Straße im Gespräch. Mittelpunkt des Krankenhauses wird künftig ein Neubau sein, der Ende 2021 in Betrieb genommen werden soll. Der Gebäudekomplex soll es ermöglichen, eine wirtschaftliche Struktur zu schaffen.

Die Gesamtkosten beziffert Geschäftsführer Dennis Figlus auf rund 35 Millionen Euro. Im Neubau werden auf vier Etagen mit einer Gesamtfläche von 5700 Quadratmetern wichtige, bisher im Haus verstreute Funktionsbereiche gebündelt. Im Erdgeschoss entstehen neben dem Haupteingang und Empfangsbereich die Zentrale Notaufnahme, die allgemeine Aufnahme, Arztdienste, Endoskopie und Funktionsdiagnostik. In das Stockwerk darüber wird die Frauenklinik mit einer Station für Wöchnerinnen einziehen. Das zweite Obergeschoss komplettiert den Neubau mit dem Operationsbereich, der Intensivstation und dem Medizinischen Zentrum für Menschen mit Behinderungen.

Schluss sein soll künftig auch mit dem Durcheinander der bisherigen Wegeführung – die von Gebäude zu Gebäude immer wieder Abstecher ins Freie nötig macht. Geplant ist die bauliche Verbindung aller Komplexe. Nach Fertigstellung des Neubaus wird das angrenzende Altgebäude saniert.

Das Bauvorhaben verbindet die Krankenhaus-Leitung sowohl mit medizinischen als auch wirtschaftlichen Effekten. Die Operationssäle etwa seien veraltet. Im Neubau wird es laut Figlus ein besseres OP-Management geben. Mehr OP-Kapazitäten auch für ambulante Eingriffe, eine leichter mögliche Digitalisierung, kürzere Wege und eine Senkung der Betriebskosten durch effizientere Arbeitsbedingungen sind nur einige Stichworte.

Bedeutung für Patienten

Das Marienstift besetzt mit dem Fokus auf zwei Patientengruppen Nischen: Älteren und mehrfacherkrankten Menschen will es eine ganzheitliche Behandlung in einem überschaubaren Rahmen bieten. Die zweite Gruppe: Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die ebenfalls eine besondere Zuwendung brauchen. Mit dieser Ausrichtung begreift sich das Krankenhaus als Teil des Versorgungsnetzwerkes Neuerkerode.

Wie das HEH ist das Marienstift zudem ein Grund- und Regelversorger. Als medizinische Leuchttürme gelten darüber hinaus die Palliativmedizin, die Klinik für Handchirurgie und angeborene Handfehlbildungen, ein Hernienzentrum, die Frauenklinik inklusive Geburtshilfe und das ebenfalls über Braunschweig hinaus wichtige Medizinische Behandlungszentrum für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen.

Unsere Beilage „Zukunft in Braunschweig“ erscheint am Dienstag, 10. November, mit weiteren Artikeln zu all dem, was die Stadt voranbringt.