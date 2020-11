Babybauch-App für Braunschweig und Region

Werdende Eltern können von nun an die erste Schwangerschafts-App speziell für Braunschweig und die Region herunterladen. Initiatoren der „Babybauch“-App sind das Krankenhaus Marienstift und das Städtische Klinikum Braunschweig, die in Kooperation mit lokalen Partnern in den vergangenen Monaten ein Netzwerk „Geburt“ für die Region aufgebaut haben. Die beiden Krankenhäuser betreiben die einzigen Geburtskliniken in Braunschweig.

3000 Geburten jährlich in Braunschweig Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Krankenhäuser heißt, kommen allein in Braunschweig jährlich rund 3.000 Kinder zur Welt. Die Zeit der Schwangerschaft und Geburt gehöre zu den intensivsten Erfahrungen im Leben. Sie sei mit vielen Gefühlen, aber vor allem auch mit zahlreichen Fragen verbunden. „Viele davon können zukünftig über die App beantwortet werden, egal ob es um die Schwangerschaft selbst, die Geburt, das Wochenbett oder den richtigen Umgang mit dem Baby in den ersten Lebenswochen geht“, versprechen die Anbieter. Hebammen, Kliniken und Kurse auf einen Blick Sollten dennoch Fragen offen bleiben, verweise die App auf eine Vielzahl an Ansprechpartnern aus Braunschweig und der Umgebung. „Hier finden sich alle wichtigen Kontakte und Informationen zu regionalen Anbietern wie beispielsweise Hebammen, Kliniken, Kursen, Beratungsstellen und Hilfsprogrammen.“ Checkliste für die Zeit der Schwangerschaft Wie kann die App heruntergeladen werden? Werdende Eltern können die „Babybauch“-App nach Auskunft der Anbieter in den gängigen Stores (App-Store oder Google Play-Store) kostenfrei downloaden. Nach der Registrierung und – falls gewünscht – der Eingabe des errechneten Geburtstermins stünden die ersten Tipps zur jeweiligen Schwangerschaftswoche, aber auch Checklisten sowie sämtliche Kontakte zu Anbietern in Braunschweig zur Verfügung. Kostenloser Online-Hebammen-Service Weiterhin werde mit der Registrierung ein Gutschein-Code für die Nutzung des Online-Hebammen-Services „Kinderheldin“ generiert, den die Eltern bis zu 30-mal in zwölf Monaten für alle Fragen rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt telefonisch, per Live-Chat, aber auch in einer Videokonferenz in Anspruch nehmen können. Anbieter von Kursen, Beratungen oder anderen Leistungen rund um Schwangerschaft und Geburt können sich darüber hinaus kostenfrei dem Netzwerk und der App anschließen unter www.babybauch.de. Die Babybauch-App ist Teil einer Kooperations- und Digitalisierungsinitiative zwischen den beiden Krankenhäusern. Entwickelt wurde sie von der Klinikum-Tochtergesellschaft skbs.digital und der Evangelischen Stiftung Neuerkerode.

red