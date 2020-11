Diakon Volker Hartz geht bald in den Ruhestand. Mit seinem Rad steht er vor der Paulikirche an der Jasperallee, wo er über Jahrzehnte hinweg pädagogische Angebote gemacht hat.

Volker Hartz – Diakon in Braunschweig – geht in den Ruhestand

Das Büro der Gemeinde St.-Pauli-Matthäus in der

Jasperallee wirkt etwas verwaist an diesem kühlen Vormittag. Aber Volker Hartz ist da. Sein Fahrrad, das ihm sehr am Herzen liegt, steht vor der Tür. Kaffee dürfe er leider nicht anbieten, sagt er, coronabedingt. Und leider ist es auch dieses Virus, das dem Diakon seinen Abschied etwas vermiest. Am 1. Januar geht der 65-Jährige in den Ruhestand – nach mehr als 40 Jahren Tätigkeit, in denen er so viele Menschen im Östlichen Ringgebiet kennen- und schätzen gelernt hat. Und umgekehrt natürlich.

Herr Hartz, Sie sind seit Juli 1980 für die Gemeinde tätig. Sicher kommen Sie aus einer Familie, in der Glaube eine wichtige Rolle spielte. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Meine Eltern waren aber nicht sonderlich gläubig, wie man meinen könnte. Religion spielte bei uns gar keine so große Rolle. Ich habe dann in Braunschweig die Fachhochschule Sozialwesen besucht und im Alter von 25 Jahren direkt danach hier angefangen. In Ihrer Gemeinde haben Sie mit den Jahren viel aufgebaut. Was war ihr vorderstes Ziel? Ich wollte von Beginn an, dass Kinder hier willkommen sind und ihre Begabungen mit einbringen. Aber es ist nicht so, dass ich hier mit fliegenden Fahnen sofort alles umgesetzt habe. Manchmal war es harte Arbeit und es kostete viel Kraft. Anfangs habe ich nicht 35 oder

40 Stunden gearbeitet, sondern häufig das Doppelte. Aber natürlich hätte ich es ohne die sehr engagierten Ehrenamtlichen nicht geschafft. Volker Hartz erzählt jetzt von den vielen Projekten, die er in der Gemeinde verwirklicht hat. Es waren so viele, dass ihm eine Anekdote im Kopf geblieben ist. Ein kleiner Junge habe ihn gesehen und gesagt: Das ist der Gott von der Paulikirche! Alles, was Hartz gemacht hat, kann hier nicht wiedergegeben werden. Deshalb nur ein Auszug: Er richtete Gottesdienste für Krabbelgruppen, Kinder, Familien oder auch Demenzkranke aus. Mit Jugendlichen fuhr er auf bis zu vierwöchige Freizeiten, häufig mit Fahrrad und Pfadfinderzelt. Erwachsenen bot er Folklore und meditative Tänze an. Und die Sommerfeste vor der Paulikirche mit mehreren Tausend Besuchern waren legendär. Apropos Sommerfeste, warum hatten sie die nicht fortgeführt? Sie gehören zu den Dingen, die ich nicht weitermachen konnte, als mit St. Johannis eine weitere Gemeinde zum Pfarrverband dazugekommen ist. Auch dort wollten Angebote gemacht werden. Was muss Kirche aus Ihrer Sicht in Zukunft leisten? Kirche ist für mich eine Baustelle. Es muss immer etwas getan werden und es muss Platz für ein Zimmer sein, in dem etwas Neues entsteht. Werden Sie das Neue in ihren Gemeinden noch weiterpflegen? Ja, etwas. Ich habe mich breitschlagen lassen, zwei Tanzgruppen auch nächstes Jahr noch fortzuführen. Außerdem möchte ich viele Radtouren machen, zudem habe ich meinen Hund Hannes und bin Opa. Außerdem zupfe ich im Schrebergarten gerne Unkraut. An der Paulikirche bauen Arbeiter gerade ein Gerüst ab – Baustelle eben. Aus einem Lautsprecher erklingt das Lied „Abenteuerland“ von der Gruppe Pur. Auch das war die Gemeinde für Volker Hartz, der einst in einem Sozialprojekt den Dachboden für seine Gruppen ausbauen ließ. Am ersten Advent wird er in einem Gottesdienst verabschiedet.