Braunschweiger Polizei fahndet nach Handy-Räuber

Phantombild: So soll der Räuber ausgesehen haben.

Braunschweig. Nach einem Handy-Raub am Waisenhausdamm hat das Amtsgericht Braunschweig für die Fahndung ein Phantombild des Täters freigegeben.

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der einer Braunschweigerin ihr Handy entriss und flüchtete. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wartete am 3. Oktober, 5.05 Uhr, eine 54-Jährige am Waisenhausdamm auf ihre Straßenbahn. Sie sei von einem Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt worden.

Handy-Räuber fragt 54-Jährige nach der Uhrzeit

Als sie auf ihr Handy geschaut habe, habe der Mann danach gegriffen. Einen Augenblick habe sie das Handy noch festhalten können, musste dann aber loslassen. Der Mann flüchtete mit dem Handy in Richtung John-F.-Kennedy-Platz.

Täter soll etwa 23 bis 25 Jahre alt sein

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 23 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, leicht übergewichtig, dunkle Haare, dunkle Augen, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose.

Das Amtsgericht Braunschweig hat nun die Veröffentlichung des Phantombildes des Täters angeordnet. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516.

