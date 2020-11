„Oase“ für krebskranke Kinder am Braunschweiger Klinikum

Für krebskranke Kinder und ihre Familien soll in einem Verwaltungsgebäude am Klinikum-Standort Salzdahlumer Straße eine durch Spenden finanzierte "Kinderoase" entstehen. Von links Dagmar Giebel und Michael Siano (beide Klinikum) sowie Dr. Thomas Lampe, Vorsitzender des Elternvereins „Weggefährten“.

Du bist nicht allein. Das ist die vielleicht wichtigste Botschaft der „Weggefährten“. Eltern krebskranker Kinder haben den Verein vor 18 Jahren gegründet. Seitdem stehen Eltern anderen Eltern und Kindern in schweren Zeiten zur Seite, ehrenamtlich und mit viel Engagement. Was es dazu braucht, ist ein Ort der Begegnung: Nach dem Umzug der Kinder- und Jugendklinik von der Holwedestraße an den Klinikum-Standort Salzdahlumer Straße soll ein alleinstehendes Haus an der Pforte zum Krankenhausgelände ein solcher Ort werden.

Rund 600.000 Euro Kosten Eine „Kinderoase für tumorkranke Kinder und ihre Familien“ nennt der Verein sein Projekt. Um es realisieren zu können, ist er auf Spenden angewiesen. Michael Siano, der die Pläne seitens des Städtischen Klinikums begleitet, spricht von rund 600.000 Euro für die Einrichtung und einen nutzungsgerechten Umbau des aus den 1930er-Jahren stammenden Gebäudes, das derzeit noch Pflegedienstleitung und Rettungsdienst beherbergt. Andere Städte sind Vorbild In anderen Städten wie Jena gibt es solche Häuser bereits. Dr. Thomas Lampe, Vorsitzender der „Weggefährten“, hat sich dort umgeschaut. Das Angebot ist auf die Bedürfnisse der Familien abgestimmt - von Ruhe-, Spiel-, Entspannungs- und Gemeinschaftsräumen bis hin zur Küche, in der gemeinsam gekocht wird, und Waschmaschine samt Trockner. Denn Lampe weiß: „Manchmal bleiben Eltern wochenlang bei ihren kranken Kindern auf Station.“ Nicht nur seelisch, auch praktisch wollen die „Weggefährten“ unterstützen. Kraft tanken beim Yoga oder Kochen Spieleabende, Yoga oder Vorträge im Gemeinschaftsraum, abendliches Kochen, Jugendtreffen, einen Kreativ- und einen Bewegungsraum für die an Krebs erkrankten Kinder, vielleicht sogar einen Kicker oder einen Wohlfühlraum mit Wasserbett und Musik und in schönen Farben - in Jena Snoezelraum, Sinnenraum, genannt - wünscht sich Lampe. Eine Oase eben, um Kraft zu tanken. „Diagnose Krebs trifft jeden unvorbereitet“ „Die Diagnose Krebs beim eigenen Kind trifft jeden völlig unvorbereitet“, heißt es im Flyer des Vereins. Schlagartig verändere sich auch die Lebenssituation: Für das Kind und oft auch für ein Elternteil bedeute Krebs die Trennung von zu Hause. Schule, Kindergarten, Freunde - all das tritt zurück. Gut, wenn dann Menschen da sind, die zuhören und auch ohne Erklärungen verstehen und mitfühlen können. Angebote für alle betroffenen Familien 160 Mitglieder zählt der Verein aktuell. 80 Prozent seien selbst betroffen, sagt Lampe. Doch ist eine Mitgliedschaft keine Bedingung für die Nutzung der Angebote. „Wir laden alle betroffenen Familien, ob Mitglied oder nicht, fünf Jahre lang zu unseren Veranstaltungen ein.“ Erst danach müssten sie über eine Mitgliedschaft entscheiden. Darüber hinaus besuchen Ehrenamtliche die krebskranken Kinder und ihre Eltern wöchentlich in der Kinder- und Jugendklinik des Städtischen Klinikums. Auf Station bieten sie sich den Familien bei Kaffee und Kuchen in zwangloser Atmosphäre als Gesprächspartner an. Umzug der Kinder- und Jugendklinik Mit dem Klinikum und seiner auch für die Region wichtigen Abteilung für pädiatrische Onkologie ist der Elternverein eng verknüpft. Im Krankenhaus-Komplex an der Holwedestraße nutzt er bislang kostenlos eine 90 Quadratmeter große Fläche für Büroarbeit und Gruppentreffen. Wohin aber nach dem Umzug der Kinder- und Jugendklinik in den Süden Braunschweigs? Klinikum-Architektin Dagmar Giebel habe den Geistesblitz gehabt, erzählt Lampe. Da gebe es doch das Gebäude nahe dem derzeitigen Haupteingang. Es stammt noch aus den Gründerjahren des ehemaligen Luftwaffenlazaretts und war einst als Wohngebäude für die Krankenhaus-Leitung errichtet worden. Im Zuge der Neustrukturierung des Krankenhaus-Standorts wird es bald leer stehen. Auf einer Fläche von seiner 240 Quadratmeter soll hier nun die „Kinderoase“ der Weggefährten entstehen - zumal die Kinder- und Jugendklinik künftig in einem geplanten Neubau in direkter Nachbarschaft untergebracht werden wird. Thomas Lampe hofft, dass sein Verein die „Kinderoase“ im Januar 2022 eröffnen kann. Symbolischer Mietpreis für ehemaliges Verwaltungsgebäude Das Klinikum als Eigentümerin wird den Altbau, so der Plan, dem Verein zu einem symbolischen Mietzins langfristig überlassen. Sanierungsarbeiten wie neue Fenster, Heizkörper und Elektroinstallationen, Wanddurchbrüche, behindertengerechte Sanitäranlagen oder Dachdämmung müssen aber ebenso über Spenden finanziert werden wie Inneneinrichtung oder Spielgeräte. Denn weder die Krankenkassen noch das Land refinanzierten die Kosten für diese Baumaßnahme, so Michael Siano. Spenden erbeten Spenden erbitten Klinikum und Weggefährten für verschiedene Zwecke: Spenden für die Gebäudesanierung: Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH IBAN: DE57 2505 0000 0201 4590 47 BIC: NOLADE2HXXX Verwendungszweck: Kinderoase Spenden für Inneneinrichtung: Weggefährten, Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder Braunschweig e.V. IBAN: DE59 3006 0601 0035 6113 85 Verwendungszweck: Kinderoase