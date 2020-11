Maske im Unterricht: Es gibt nur wenige Gründe für Ausnahmen

Braunschweig. Am Braunschweiger CJD-Gymnasium beklagten Eltern nach Masken-Befreiung Probleme. Verband der Kinder- und Jugendärzte: Nachfrage nach Attesten steigt.

Seit Anfang November gilt an den weiterführenden Schulen in Braunschweig die Maskenpflicht im Unterricht. Und dabei bleibt es auch weiterhin, solange der Sieben-Tage-Inzidenzwert über 50 liegt. Gestern betrug er 89 – das heißt, in den vergangenen sieben Tagen gab es 89 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Für Schüler und Lehrer ist das kein Vergnügen. Trotzdem hält sich laut der Landesschulbehörde der Großteil sehr verantwortungsvoll an die Hygieneregeln. Nur in Einzelfällen komme es vor, dass Schüler den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht nicht tragen wollen, sagt Pressesprecherin Bianca Trogisch. „Auch bitten Schulen vereinzelt um Beratung zu Attesten, bei denen zumindest fraglich ist, ob sie die vom Kultusministerium vorgeschriebenen Kriterien erfüllen", so Trogisch. Aus dem Attest muss demnach hervorgehen, welche relevanten Vorerkrankungen vorliegen oder welche konkrete gesundheitliche Beeinträchtigung durch das Tragen der Maske zu erwarten ist.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Diskriminierung wegen Attest? Wenn Schüler per Attest vom Maskentragen befreit sind, kann dies auch zu neuen Problemen führen. Das zeigt ein Fall, der kürzlich vom Gymnasium des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) bekannt wurde. Nach Informationen unserer Zeitung haben dort mehrere Schüler einer Klasse Atteste vorgelegt. Sie tragen also keine Maske. Allerdings beklagten ihre Eltern anschließend diskriminierende Äußerungen von Mitschülern. Außerdem seien ihre Kinder mit großem Abstand zu den anderen an die Rückwand gesetzt worden, wo sie dem Unterricht schlechter folgen könnten. Das CJD äußerte sich auf Anfrage nicht konkret zu diesem Fall. Pressesprecherin Jenny Braun erläutert aber: „Sollte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen nicht möglich sein, müssen wir, um vor möglichen Infektionen zu schützen, die vorgesehenen Abstände stringent einhalten. Gemäß geltendem Hygieneplan bedeutet dies für die Schülerinnen und Schüler sowohl im Unterricht als auch auf dem Schulgelände ausnahmslos einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu Lehrkräften, Mitarbeitenden und Mitschülerinnen und Mitschülern.“ Die Schule ermögliche durch eine entsprechende Raumplanung die Einhaltung dieser Regelung. Unabhängig davon, ob Schüler von der Tragepflicht befreit seien, entstehe keine Beeinträchtigung im Hinblick auf den Unterricht. Damit der Schutzabstand eingehalten werden könne, finde der Unterricht in ausreichend großen Räumen statt. „Die Schülerinnen und Schüler kommen im Allgemeinen mit der Tragepflicht gut zurecht. Selbstverständlich achten wir auf ausreichend Maskenpausen. Wir machen die Erfahrung, dass die zusätzlichen Maskenpausen kaum genutzt werden.“ „Nur wenige medizinische Gründe“ Aus Sicht von Dr. Tilman Kaethner, Vorsitzender des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte, gibt es nur wenige medizinische Gründe für eine Befreiung vom Maskentragen. Dies ist ihm zufolge zum Beispiel dann der Fall, wenn Schüler wegen einer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, die Maske selbst abzunehmen. Auch bei schwerem, instabilem Asthma sei eine Befreiung angebracht. „Messungen haben gezeigt, dass es aufgrund der Maske keine wesentlichen Veränderungen des Kohlendioxid- beziehungsweise Sauerstoffgehalts gibt“, so Kaethner. Symptome wie Kopfschmerzen könnten daher objektiv nicht auf das Maske-Tragen zurückgeführt werden. Es gebe momentan durchaus vermehrt Anfragen von Eltern, sagt er. Von zehn Fällen könne er im Durchschnitt gerade mal einen mit Attest versehen. Zwar gebe es Kollegen, die das großzügiger handhabten. Doch aus seiner Sicht ist ein restriktives Verhalten wichtig: „Es geht hier ja nicht um den Eigenschutz, sondern um den Schutz der anderen. Wenn Kindern das Tragen der Maske schwerfällt, sollte man nicht gleich nachgeben, sondern vorbildhaft und aufklärend vorangehen.“ Das Coronavirus in Braunschweig und in der Region Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

