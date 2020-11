Wer ein Wasserstoff-Auto auf der Straße entdeckt, ist ein Glückspilz. Denn bundesweit fahren noch nicht mal 1000 herum: Nur 951 Autos mit der Brennstoffzellen-Technik sind aktuell zugelassen, und 49 Busse. Die muss man erstmal finden!

In Braunschweig könnte das künftig häufiger der Fall sein. Denn ab sofort ist die erste Wasserstoff-Tankstelle der Stadt am Start, und zwar an der Shell-Tankstelle an der Hamburger Straße. Sie ist eine von bislang 88 Wasserstoff-Stationen an deutschen Straßen, betrieben von dem Konsortium H2-Mobility Deutschland.

1,2 Millionen Euro pro Tankstelle

Wie Pressesprecherin Sybille Riepe am Donnerstag mitteilte, werden pro Station 1,2 Millionen Euro investiert. Eine Riesensumme im Vergleich zu dem, was hier angesichts der wenigen Fahrzeuge zunächst an Umsatz zu erwarten ist. „Aber die Infrastruktur ist die Voraussetzung dafür, dass mehr Wasserstoff-Fahrzeuge hergestellt und gekauft werden“, sagt Riepe. „Deswegen errichten wir zurzeit eine Basisinfrastruktur.“

Dem Konsortium gehören Total, Shell, OMV, Linde, Air Liquide und Daimler an. Partner sind außerdem BMW, Honda, Hyundai, Toyota und Volkswagen sowie die NOW GmbH (Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie). Wenn demnächst die Zahl von 100 Wasserstoff-Tankstellen erreicht werde, sei das Netz flächendeckend, insbesondere mit Blick auf die Ballungszentren, erläutert Riepe. Anschließend soll das Netz nach Bedarf weiter ausgebaut werden – vor allem dort, wo viele Wasserstoff-Nutzfahrzeuge unterwegs sind, zum Beispiel Busse oder Müllautos.

Ein Kilo Wasserstoff bringt einen PKW hundert Kilometer weit

An der Hamburger Straße wurde ihr zufolge ein Hochtank für 230 Kilogramm Wasserstoff errichtet. „Ein Kilo Wasserstoff bringt einen PKW hundert Kilometer weit“, sagt Riepe. Eine Tankfüllung liegt im Schnitt bei fünf Kilo. Der Preis für ein Kilo betrage normalerweise 9,50 Euro, zurzeit seien es wegen des reduzierten Mehrwertsteuersatzes 9,24 Euro. „Das ist ein politischer Preis, den wir gesetzt haben – es geht nicht darum, Individualmobilität günstiger zu machen, sondern sauberer.“

Momentan ist die Wasserstoff-Station nur für PKW und Kleintransporter ausgelegt. Sie werden mit einem Druck von 700 Bar betankt. Riepe zufolge kann die Station aber auch für große Nutzfahrzeuge wie Busse nachgerüstet werden – sie benötigen einen Druck von 350 Bar. Gerade bei schweren Fahrzeugen lohne sich Wasserstoff, betont Riepe: „Er trägt nicht auf. Wenn ich einen 40-Tonner mit Batterie betreiben will, verliere ich 8 bis 10 Tonnen Ladegewicht, weil die Batterien so schwer sind. Beim Wasserstoff sind es hingegen nur wenige hundert Kilo.“

Kaufpreis: 70.000 Euro

Auf dem deutschen Markt gibt es bislang nur drei Wasserstoff-Auto-Modelle: Mercedes GLC, Toyota Mirai und Hyundai Nexo. Der jüngste, der Hyundai, habe beispielsweise eine Tankfüllung von 6,3 Kilo und eine Reichweite von 700 Kilometern, so Riepe. Kaufpreis: 70.000 Euro. Das sei natürlich noch viel zu teuer, um in die Breite zu gehen. „Das ändert sich, wenn die Stückzahl steigt – und dafür bauen wir jetzt das Tankstellen-Netz auf.“

In Braunschweig haben die Stadtverwaltung, BS Energy und der Automobilentwickler IAV in diesem Jahr bereits jeweils ein Wasserstoff-Auto gekauft. Laut Erstem Stadtrat Christian Geiger, zuständig für den städtischen Fuhrpark, soll das Fahrzeug für Dienstfahrten in Braunschweig eingesetzt werden. Das Wasserstoff-Auto ist Teil des Elektromobilitätskonzepts, das der Rat 2019 beschlossen hat – ein Beitrag zum Klimaschutz. Geiger: „Brennstoffzellenfahrzeuge fahren vollständig emissionsfrei, einzig Wasserdampf entsteht beim Fahren.“ Die elektrische Energie wird innerhalb einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff und Luft erzeugt.

