Strom im Braunschweiger Gewerbegebiet Waller See fällt aus

Zu einem Stromausfall rund um das Gewerbegebiet Waller See kam es nach Angaben von BS Energy am Freitag gegen 9.50 Uhr. Grund, so heißt es in der Mitteilung, war ein Schaden an einer Freileitung. Dank des schnellen Eingreifens sei die Stromversorgung in allen neun betroffenen Ortsnetzstationen bereits nach einer Stunde wiederhergestellt worden. Für die Unannehmlichkeiten werden die Kunden um Verständnis gebeten.

red