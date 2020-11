Braunschweiger Schüler wollen Feinstaub-Karte erstellen

Ziming (links) und Mio machen eine Testfahrt mit den mobilen Feinstaubmessgeräten. Die Taschen, in denen die Technik steckt, sind am Lenkrad befestigt.

Gefahren gibt es auf den Schulwegen der Stadt einige. Doch nicht alle sind so offensichtlich wie zu schnell fahrende Autos oder fehlende Zebrastreifen. Das Team „rhsRobotX“ der Informatik-AG der Ricarda-Huch-Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine unsichtbare Gefahr sichtbar zu machen: die Feinstaubbelastung. Mit Hilfe selbst gebauter mobiler Messstationen wollen die Siebt- und Zehntklässler eine Karte erstellen, die die Feinstaubbelastungen auf den Schulwegen abbildet. „Das Ziel ist, dass jeder Schüler anhand dieser Karte den gesündesten Weg zur Schule wählen kann“, sagt AG-Leiter und Informatik-Lehrer Benjamin Sauerstein.

Mit der Idee beschäftigen sich die Schüler schon seit mehr als einem Jahr – und sie waren damit auch schon erfolgreich beim Bundesumweltwettbewerb, bei dem sie den Förderpreis und 200 Euro gewonnen haben. Geld, das das Team in die Weiterentwicklung der Feinstaubmessgeräte gesteckt hat. Der Prototyp habe noch ein Gehäuse aus Legosteinen gehabt, erzählt Sauerstein. Natürlich überaus ungeeignet für den mobilen Einsatz. Die Schüler entwickelten das Gerät weiter, sodass es auf dem Fahrrad montiert werden kann. Ein wichtiger nächster Schritt, denn nur so können Daten erhoben werden. Daran habe es das letzte Mal beim Bundesumweltwettbewerb gehapert. Das Team sei ermuntert worden, sich wieder zu bewerben, erzählt Cara aus der siebten Klasse. „Sie haben uns geschrieben, dass wir beste Chancen auf den Hauptpreis haben.“

Auch andere Schulen sollen mitmachen

Sie wollen den gesündesten Schulweg ermitteln: Christina (von links), Cara, Informatik-Lehrer Benjamin Sauerstein, Mio, Lennart, Ziming, Christian und Jasper vor den Rädern, auf denen die zwei Fahrradtaschen montiert sind, mit denen Feinstaubwerte gemessen werden sollen. Foto: Darius Simka / regios24

Rückenwind, mit dem die Schüler in der vergangenen Woche nach einer langen Pause wegen der Corona-Pandemie wieder zusammen kamen. Nach Schulschluss tüfteln sie mit Mundschutz bei geöffneten Fenstern in der Bibliothek der Schule an ihren Messgeräten. Cara lötet noch schnell ein Kabel an den GPS-Sensor, dann ist er einsatzbereit. Ebenso wichtig wie die Feinstaubmessgeräte ist dieser Sensor. Denn nur so kann der gemessene Feinstaubwert verortet werden. „Laut Herstellerangaben misst das GPS-Gerät auf drei Meter genau“, erzählt die Zehntklässlerin Christina. Alle fünf Sekunden werden Feinstaub und Koordinaten gemessen und gespeichert. Das haben Christina und Jasper, ebenfalls aus dem zehnten Jahrgang, so programmiert. Unterstützung bekamen sie dabei vom Braunschweiger IT-Unternehmen Bredex. Vor einem Jahr haben sie mit einem Mitarbeiter der Firma an der Software gearbeitet. „Das war toll“, sagt Christina.

An diesem Tag sitzen sie in der Bibliothek und schauen auf Codes, die an die Wand projiziert werden. Sie wollen die Software so umschreiben, dass man das fertige Feinstaubmessgerät mit einem Knopfdruck starten kann. Außerdem soll es so programmiert werden, dass alle Daten auf einen USB-Stick kopiert und vom Gerät gelöscht werden, wenn man einen USB-Stick anschließt. Sie hat auch eine App programmiert, mit der Daten per Bluetooth von den mobilen Messstationen ausgelesen werden können. „Die Idee ist, dass nicht nur wir Feinstaub messen, sondern auch Schüler anderer Schulen“, sagt Christina. Die Handhabung soll daher so einfach wie möglich sein. Das Wilhelm-Gymnasium hat laut Sauerstein bereits zugesagt, dass das Projekt dort weitergeführt werden soll. Im Anschluss will die Ricarda-Huch-Schule, die sich nach einem gewonnen Bundeswettbewerb Informatik Anfang des Jahres Bundeswettbewerbsschule Informatik nennen darf, mit weiteren Schulen kooperieren. Je mehr mitmachen, desto genauer wird die Feinstaubkarte.

Das Team will 20 weitere Feinstaubmessgeräte bauen – und sucht Unterstützer

Welche Energiequelle ist die beste? Cara (von links), Ziming, Mio und Lennart diskutieren die Vor- und Nachteile der Powerbank, die mit Solar betrieben wird, oder der, die über das Stromnetz aufgeladen wird. Foto: Darius Simka / regios24

Doch noch gibt es nur zwei Geräte, aus finanziellen Gründen. 150 Euro kostet laut Sauerstein ein Messgerät. Neben dem Feinstaubsensor und dem GPS-Gerät bestehen sie aus einem Mini-Computer, einer Speicherkarte und einer Powerbank, die die Energie liefert. Mit Kabeln und anderen Kleinteilen kommt alles in eine Fahrradtasche, sodass das Messgerät gut gesichert am Fahrrad montiert werden kann. Jeder Fahrradfahrer soll das Messgerät zwei Wochen lang nutzen und es dann an einen anderen Schüler weitergeben. „Zwei Wochen werden benötigt, um zuverlässige Daten zu ermitteln“, so Sauerstein. Mit zwei Messgeräten dauert die Datenerhebung recht lang. Um das Projekt voranzubringen, würde das Team gerne 20 weitere Messstationen bauen. Dafür sucht es Unterstützer.

Die hat das Team beispielsweise auch in der TU Braunschweig gefunden. Klimatologe Stephan Weber gab Tipps für die Konstruktion des Prototypen und half mit Material, einem Schlauch, über den die Umgebungsluft eingesaugt wird. Damit, so Sauerstein, wolle Weber auch die noch zu bauenden Geräte ausstatten.

Doch erst einmal geht es weiter an die Feinarbeit. Ziming und Mio sind von einer ersten Testfahrt zurückgekehrt. Die Tasche sitzt immer noch fest am Lenkrad, sie hat den Test bestanden. Wenig später lesen Christina und Jasper die Daten aus. Feinstaubmesswerte wurden erfasst – und sie sind okay, keine kritischen Werte wurden überschritten. Einzig die Standortdaten wurden nicht übermittelt. Aber Christina hat schon eine Idee, woran es liegen könnte. Das Tüfteln geht weiter.