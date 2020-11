Braunschweiger Ärzte zerstören Tumorzellen mit Hitze und Strom

Der Braunschweiger Radiologe und Neuroradiologe Prof. Dr. Philipp Wiggermann wird die EU-Kommission künftig in der Qualitätssicherung für Medizinprodukte beraten. Der Chefarzt am Städtischen Klinikum wurde in ein neu gegründetes Experten-Gremium berufen, das neue Medizinprodukte vor der Markteinführung eingehend prüfen soll.

Hintergrund ist ein geänderter Zulassungsprozess für Medizinprodukte auf Europa-Ebene. Wie es bereits bei Arzneimitteln der Fall ist, sollen Leitlinien auch in der Medizintechnik zu einheitlichen EU-Sicherheitsstandards führen.

Behandlung von Tumoren und Schlaganfällen

Wiggermann sieht seine Expertise vor allem im Bereich der Tumor- und Schlaganfallbehandlung mithilfe einer minimalinvasiven Therapie. Der Obergriff: Interventionsradiologie. Sie dient nicht nur der Diagnostik etwa mithilfe von Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT). Diese bildgebenden Verfahren werden auch genutzt, um dort heilen zu können, wo die Chirurgie an ihre Grenzen kommt. „Wir ersetzen nicht die Chirurgie, wir ergänzen und erweitern das Behandlungsspektrum“, betont Wiggermann, zu dessen auch wissenschaftlichen Schwerpunkten die minimalinvasive Onkologie gehört.

Beispiel Leberkrebs: Würden bei einem Patienten zu viele oder ungünstig gelegene Metastasen festgestellt, die operativ nicht zu entfernen seien, können Wiggermann und sein Team dem Chirurgen zur Seite treten. Der Chefarzt der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin nennt zwei Methoden, um etwa kleinere Lebermetastasen zu bekämpfen. Der Radiologe führt eine heiße Sonde in die Leber ein, die das Metastasen-Gewebe zerstört. Eine andere Möglichkeit: den Tumor statt mit Hitze durch Elektro-Impulse im Nano-Bereich zu vernichten.

„Wir fangen da an, wo der Chirurg die Segel streicht“

Bei einem weiteren Verfahren handelt es sich Wiggermann zufolge um eine Elektro-Chemotherapie. Stromstöße machten die Zellmembran des Tumors mürbe, so dass eine venös verabreichte Chemotherapie im Tumor ihre heilende Wirkung besser entfalten könne. „Es gibt mehr als eine Methode. Wir verfügen über eine Art Werkzeugkasten“, erklärt der Chefarzt, der in diesem Fachgebiet enormes Wachstumspotenzial sieht. „Wir fangen da an, wo der Chirurg die Segel streicht.“ Während der Chirurg den Tumor entferne, zerstörten ihn die Radiologen. „Und der Körper räumt selbst auf.“

Die auch in unserer Region neuartige Methode wendet Wiggermann nicht nur bei Patienten mit Leberkrebs an. Auch bei betroffenen Organen wie Haut, Lunge und Prostata oder Knochenmetastasen kann das Verfahren die Heilungschancen verbessern. Doch komme es immer auf den Einzelfall an. Neben der Frage nach der technischen Machbarkeit stehe stets die nach der onkologischen Sinnhaftigkeit, sagt Wiggermann. Er ist vor rund zweieinhalb Jahren als Chefarzt nach Braunschweig gekommen. Das Klinikum gilt als eines der größten Krebszentren in Norddeutschland.

Kenner im Bereich der Medizintechnik

Mit seiner wissenschaftlichen Expertise sowohl auf diesem Fachgebiet als auch in der Neuroradiologie, in der es zum Beispiel um die Öffnung von Gefäßen nach Schlaganfällen geht, ist Wiggermann Kenner im Bereich der Medizintechnik vom Stent für Schlaganfall-Patienten bis hin zur Sonde zur Tumorbehandlung.

Was auf den Wahl-Braunschweiger im Experten-Gremium der EU zukommen wird, weiß er indes noch nicht. Die Arbeit beginnt er noch.