Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag!

Beim Ausflug in die herbstliche Natur bieten sich dem Auge des Spaziergängers wie hier in Riddagshausen am Lagesteich entlang des Kleidersellerwegs prächtige Farbenspiele von Sonne und Laub.

Foto: Stefan Lohmann / regios24