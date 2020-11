Corona-Schnelltests noch nicht in jedem Braunschweiger Heim

Die Einführung der Corona-Schnelltests auch in Seniorenheimen hat unter Besuchern und Angehörigen offenbar zu Missverständnissen geführt. Christian Richter, Einrichtungsleiter der Alloheim Senioren Residenz „Brunswik“, hat in der vergangenen Woche teils aufgebrachte Diskussionen miterlebt. „Viele sind der irrigen Ansicht, dass wir als Einrichtung ab sofort verpflichtet sind, alle Besucher per Schnelltest zu testen – sogar, wenn die Besucher angeben, Corona-typische Symptome zu haben. Das ist aber nicht richtig.“ Richtig sei, so die Einrichtungsleitung, „dass derzeit alle Pflegeeinrichtungen erst ein umfangreiches Testkonzept erarbeiten und entwickeln müssen“.

Missverständnisse um Schnelltest-Einführung Die meisten Besucher, so Richters Erfahrung, hätten fälschlicherweise angenommen, „dass wir unmittelbar nach der Mitteilung über die Allgemeinverfügung in den Senioren-Residenzen rundum ausgestattet, geschult und vorbereitet sind. Viele Angehörige, Bewohner und Dienstleister waren irritiert und erwarteten kompetente Auskünfte. Doch gab es für uns keine Vorbereitungszeit.“ Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Gesundheitsamt hat bisher 13 Genehmigungen erteilt So haben sich viele Seniorenheime in Braunschweig erst auf den Weg begeben. Nach Auskunft der Stadtverwaltung liegen dem Gesundheitsamtes bisher rund 40 Testkonzepte vor. Einige davon beträfen unter dem Dach desselben Trägers mehrere Einrichtungen. „Momentan treffen täglich neue Konzepte ein“, sagt Rainer Keunecke, Sprecher der Stadtverwaltung. Bisher seien 13 Genehmigungen erteilt worden. „In wenigen Fällen müssen fehlende oder unklare Beschreibungen des geplanten Vorgehens nachgefordert bzw. geklärt werden.“ Auch in Kliniken, Arztpraxen oder Pflegedienste können Schnelltests einführen Die Mehrheit der Testkonzepte stammt laut Keunecke von stationären Pflegeeinrichtungen. „Daneben haben auch ambulante Pflegedienste, Tagespflegen, Kliniken, Dialysezentren, (Fach-)Arztpraxen, sozialpsychiatrische Einrichtungen und Physiotherapiepraxen Konzepte eingereicht.“ Der Antigen-Schnelltest soll nicht flächendeckend, sondern zum Schutz besonders gefährdeter Menschen eingesetzt werden. Als wichtiger Einsatzort gelten daher Altenpflegeheime. Vorgenommen werden dürfen sie nur von eigens geschultem Fachpersonal. Keunecke rechnet damit, dass die meisten Einrichtungen diese Schulungen in Eigenregie organisieren. „Dabei soll zum Beispiel auf Hausärzte zurückgegriffen werden.“ Demnächst sollen auch Schulungen starten, die das Gesundheitsamt mit dem Städtischen Klinikum anbietet. Testkonzept werden jetzt „zügig bearbeitet“ Das Gesundheitsamt habe sich unterdessen so strukturiert, dass eingereichte Testkonzepte zügig geprüft werden könnten. „Sie werden sukzessive bearbeitet und genehmigt.“ Habe eine Einrichtung ihr Konzept eingereicht, könne sie danach 30 Tage eigenverantwortlich PoC-Antigen-Tests beschaffen und nutzen, ohne dass eine Genehmigung des Gesundheitsamtes vorliege, weist Keunecke auf die Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums hin. „Die Prüfung durch das Gesundheitsamt dient neben der fachlichen Einschätzung auch dazu, dass die Einrichtungen die Tests über ihren Versicherungsträger abrechnen können. Die Einrichtungen handhaben diese Möglichkeit unterschiedlich. Manche warten die Genehmigung des Gesundheitsamtes ab.“ Test-Lager neben Seniorenresidenz Für die Seniorenresidenz „Brunswik“ hat Christian Richter beim Gesundheitsamt inzwischen ebenfalls ein Testkonzept eingereicht. Einen Arzt, der das Personal schule, sei ebenfalls gefunden. Zur Kontaktvermeidung werde es zum Testen ein externes Lager geben, das direkt an die Einrichtung grenze - zumal jeder Raum in der Einrichtung einem Raumnutzungskonzept unterliege, das an einen Versorgungsvertrag mit den Kostenträger gekoppelt sei. Eine weitere Schwierigkeit: Da nur eine Fachkraft die Testung durchführen dürfe, werde ein Teil des Personals stark gebunden „All das darf ja nicht zu Lasten der Bewohner gehen“, unterstreicht Christian Richter, „deren Versorgung und Pflege haben immer Priorität.“ Voraussetzung für alle Besuche sei und bleibe die Symptomfreiheit. „Mit Symptomen dürfen die Einrichtungen nicht betreten werden.“ Infektion schon vor Auftreten von Symptomen erkennen Ist jemand mit Corona infiziert, hat aber (noch) keine Krankheitssymptome, soll der Antigen-Schnelltest gerade in dieser Phase, so erhofft es sich auch Gesundheitsamtsleiter Dr. Gerhard Wermes, mehr Sicherheit für Risikogruppen bieten. Das Coronavirus in Braunschweig und in der Region Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen