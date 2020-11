Braunschweiger Schüler zaubern mit den Ehrlich Brothers

Mal lösen sie sich auf der Bühne in Luft auf, mal verwandeln sie ein Spielzeugauto in einen Monstertruck oder verformen Eisenbahnschienen mit bloßen Händen: Die Ehrlich Brothers sind für ihre spektakulären Illusionen berühmt. Begonnen hat die Karriere der Brüder aus der Provinz mit einem Zauberkasten – ähnlich wie bei Jamie (12) und Julien (10) Fürch, die nun mit den beiden Großmeistern der Magie zusammen auf der Bühne stehen durften.

Die Brüder aus Lehre besuchen die Neue Oberschule (NO) in Braunschweig . Vor drei Jahren bekamen sie eine Zauberkasten geschenkt und übten ihre ersten Tricks ein. Nachdem sie eine Zaubershow der Ehrlich Brothers besucht haben, hat das Fieber sie endgültig gepackt: Sie proben, was das Zeug hält, lernen mit Hilfe von Youtube-Videos immer neue Tricks.

Direkt nach dem Mathetest ging es in die Zauberschule

Jamie hat sich auf Kartentricks spezialisiert, Julien auf Tricks mit Münzen . Schon häufig haben die Brüder in der Nachbarschaft zu Zaubershows eingeladen, und auch auf Familienfeiern werden die Tricks der Jungs ausgiebig beklatscht. Einen eigenen Youtube-Kanal betreiben auch beide.

Dann erfuhren sie vom neuen TV-Format „Ehrlich Brothers Magic School“ , in dem Christian und Andreas Ehrlich die„Meister der Magie von morgen“ suchen, wie es auf der Internetseite des Senders heißt. Jamie und Julien war schnell klar: Da müssen wir hin! Bewerber gab es reichlich, und so mussten die NO-Brüder erstmal die Fernsehmacher in einem langen Casting-Prozess von sich überzeugen. „Wir haben auf Wunsch der Produktionsfirma etwa zehn Videos mit Tricks und Interviews gedreht“, erzählt ihr Vater Stefan Fürch. Die Mühe hat sich gelohnt: Jetzt durften Julien und Jamie ihre Idole treffen.

Dafür wurden sie an einem Freitag sogar von der Schule freigestellt, wofür die Familie dankbar ist. „Ich musste in der dritten und vierten Stunde noch eine Mathearbeit schreiben, danach sind wir mit unseren Eltern losgefahren“, erzählt Jamie.

„Auf der Bühne haben meine Hände vor Aufregung gezittert“

Gedreht wurde im Kreis Herford, auf dem Privatgelände der Ehrlich Brothers. „Dort steht auch die Werkstatt, in der sie ihre Tricks üben. Andreas wohnt dort auch mit seiner Familie“, erzählt Jamie und verrät: „Den Andreas hätten wir ohne sein Bühnenstyling fast gar nicht erkannt. Im realen Leben hat er braune Haare und macht seinen Bruder auch nicht ständig runter. Er hat mit uns gesprochen, als würde er uns schon lange kennen.“

Ob sie aufgeregt gewesen sind? „Ja, klar“ sagt Julien: „Auf der Bühne war es richtig fabelhaft. Aber meine Hände haben vor Aufregung gezittert.“ Nur gut, dass die beiden ihre Tricks aus dem Effeff beherrschen, denn sie wissen: „Man muss dran bleiben und die Tricks immer wieder üben, bis sie einem ganz sicher gelingen.“

Die Folge wird zuerst von TV Now am 7. Dezember gezeigt

Acht Folgen „Magic School“ wird es in der ersten Staffel geben, pro Folge treten je zwei junge Zaubertalente im Alter zwischen 9 und 15 Jahren gegeneinander an. Einzige Ausnahme ist Folge 6 mit Jamie und Julien: Die beiden zaubern unter dem Motto „Prank“ (zu deutsch: Streich) gegen ein etwas älteres Mädchenduo, Zwillinge. In jeder Spielrunde gibt es goldene Taler zu gewinnen. Wer am Ende die meisten Zaubermünzen gesammelt hat, wird zum Gesamtsieger gekürt.

Die ersten beiden Folgen der Zaubershow für Kinder, die Super RTL gemeinsam mit TVNow verantwortet, wurden bereits ausgestrahlt. Die Folge mit Julien und Jamie wird am 7. Dezember online auf TV Now gezeigt. Im Frühjahr 2021 soll sie dann im Fernsehen laufen.

------------------------

Hier geht’s zu den Youtube-Kanälen von Jamie und Julien