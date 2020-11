Braunschweiger Klinikum: Millionen-Verlust durch Corona

Die Corona-Pandemie lässt das Braunschweiger Klinikum mit einem Minus von 47,8 Millionen stärker als erwartet in die Verlustzone rutschen. Ursprünglich hatte Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert für 2020 mit einer roten Zahl in Höhe von 11,9 Millionen Euro gerechnet. 35,9 Millionen Euro, heißt es, seien allein auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen.

Finanzausschuss stimmt Ausgleich zu

Das Defizit will die Stadt als alleinige Gesellschafterin der gemeinnützigen GmbH außerplanmäßig aus dem eigenen Haushalt schultern. So hat es der Rat in seiner November-Sitzung für alle städtischen Gesellschaften beschlossen, denen durch die Corona-Krise zusätzliche Verluste entstanden sind. Im Finanz- und Planungsausschuss wurde dem Ausgleich fürs Klinikum ohne Gegenstimmen und bei einer Enthaltung einmütig zugestimmt.

Noch in diesem Jahr soll das Klinikum aus dem Stadtsäckel die 35,9 Millionen Euro erhalten. Darüber, ob die Stadt angesichts der aktuell finanziell schwierigen Lage des Klinikums auch die 11,9 Millionen Euro Verlust stemmt, wird noch beraten. Für die Stadt ist das angesichts von Einbußen durch die Corona-Krise kein leichter Schritt.

Mehr Schutzausrüstung, weniger Einnahmen

Der Mehrbedarf etwa an der auf dem Weltmarkt knapp und daher teuer gewordene Schutzausrüstung einerseits, der verordnete Stillstand bei elektiven Eingriffen andererseits: Mehrkosten standen gerade zu Beginn der Pandemie großen Einnahmeverlusten gegenüber. Statt des in diesem Jahr erwarteten Jahreserlöses von 357,4 Millionen Euro musste Goepfert dem Umsatz auf 328,5 Millionen Euro nach unten korrigieren.

Zahlungen von Bund und Land decken Defizit nicht

Ausgleichszahlungen von Bund und Ländern hätten das Defizit nicht gedeckt, so der Geschäftsführer. In der jüngsten Sitzung des Finanz- und Planungsausschusses wies er auf die Benachteiligung großer Krankenhäuser mit höheren Vorhaltekosten hin. „Für jedes frei gehaltene Bett haben wir pro Tag 560 Euro erhalten. Dem standen Kosten von 860 bis 900 Euro pro Bett und Tag gegenüber.“

Zwei-Standorte-Projekt: Kosten auf 799,2 Millionen Euro gestiegen

Die Pandemie trifft das Großkrankenhaus in einer Zeit, in der es mit der Finanzierung des Zwei-Standorte-Projekts - über eine generell unzureichende Krankenhausfinanzierung hinaus - zusätzlich stark belastet ist. War ursprünglich von einem weiteren Finanzbedarf von 632,5 Millionen Euro die Rede, beläuft sich die Kostenprognose jetzt überraschend auf 799,2 Millionen Euro. Zu Buche schlägt bei dieser Berechnung nicht nur das Neubau-Programm, sondern mit 84 Millionen Euro laut Goepfert auch die „Überlebenssicherung“ der noch genutzten Altbauten.

Gestiegene Baupreise nennt Goepfert als weiteren Grund für die Kostenexplosion. Das Dilemma: Das Land berücksichtige solche Veränderungen bei der Berechnung der Fördermittel nicht. „Es nimmt die Planungskosten als Grundlage der Förderung.“

Klinikum-Geschäftsführer: „2023 ist Schlüsseljahr“

Mit Blick auf die Finanzen spricht er von 2023 als einem Schlüsseljahr. In dem Jahr soll das Zwei-Standorte-Projekt realisiert und der Standort Holwedestraße aufgegeben sein. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis haben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, verwies er in der Ausschusssitzung unter anderem auf ein 2019 aufgelegtes Ergebnisverbesserungsprogramm, das durch Optimierungsprozess jährlich Millionen einsparen soll.

Ziel: Auch keine Kliniken mehr an der Celler Straße

Doch gehen die Pläne der Krankenhausleitung bereits über das ursprüngliche Zwei-Standorte-Konzept hinaus. Längst ist von einer Zentralklinik an der Salzdahlumer Straße die Rede. Wie in der Verwaltungsvorlage zum aktuellen Wirtschaftsplan des Klinikums heißt, ist es erklärtes Ziel der Gesellschaft, künftig alle Kliniken an der Salzdahlumer Straße anzusiedeln und den Standort Celler Straße für andere medizinische Geschäftsfelder zu nutzen.

Goepfert hofft 2021 auf Normalbetrieb

Und was kommt im nächsten Jahr auf das Krankenhaus zu? Goepfert ist optimistisch, dass Patienten trotz der Pandemie wieder uneingeschränkt behandelt werden können. Ermöglichen soll das ein Stufenkonzept, nach dem je nach Pandemie-Lage Betten und Personal zur Versorgung von Covid-19-Patienten bereitgehalten werden. Klinikum, Marienstift und Herzogin-Elisabeth-Hospital hätten dieses Konzept in einem Schulterschluss vorbildlich umgesetzt, sagt Finanzdezernent Christian Geiger, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums.. Er hoffe, dass die sich derzeit ständig verändernden Rahmenbedingungen dieses Konzept rechtlich und ökonomisch weiterhin zuließen. „Diese Erwartung haben wir klar an das Land kommuniziert.“

Für 2021 sieht der Wirtschaftsplan für das Klinikum ein Defizit von 8,4 Millionen Euro vor. Zugleich sollen zur Finanzierung der weiteren Investitionen in die neue Zentralklinik Kredite über rund 110 Millionen Euro aufgenommen werden, für die die Stadt zum Teil bürgen soll.