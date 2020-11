Massagesalon will in Braunschweiger Gewerbegebiet

Die Ausbreitung des Rotlicht-Milieus soll in Braunschweig fortschreiten. In Gliesmarode ist gegen den Protest der Anwohner ein Bordell in der Planung. Im Westlichen Ringgebiet soll jetzt zusätzlich ein Massagesalon öffnen.

Für Räume an der Sudetenstraße ist ein Massageservice geplant und eine Nutzungsänderung beantragt. Die geplante Neuansiedlung wird von der Stadtverwaltung als „bordellähnlicher Betrieb“ eingestuft. Dem überraschten Bezirksrat des Westlichen Ringgebiet wurde nun mitgeteilt, dass seit Ende Oktober eine Bauvoranfrage laufe. Zunächst fehlende Unterlagen seien mittlerweile nachgeliefert worden. Bezirksbürgermeisterin Annette Johannes sagt dazu: „Der Bezirksrat kann zurzeit noch keine Stellung dazu nehmen, weil es im Augenblick von unserer Seite aus weder etwas zu empfehlen noch zu entscheiden gibt.“ Ob der Massagesalon planungsrechtlich möglich sei, darüber wurde seitens der Abteilung Bauordnung noch nicht entschieden. Gelände nutzte einst Conrad Es handelt sich um ein Grundstück, das bis zum Frühjahr 2018 in erster Linie vom Elektronik-Händler Conrad genutzt wurde. Auf dem Gelände befinden sich zwei Gebäude. Das Vorderhaus mit den einstigen großen Verkaufsräumen wird mittlerweile von einem Autohändler und einer Immobilienfirma genutzt. Laut Verwaltung gehe es um das Hinterhaus. Die Grundfläche beträgt etwa 1000 Quadratmeter. Im Erdgeschoss bot Conrad zuletzt Modellbau-Artikel an. Im Gebäude befindet sich Auto-Werkstätten. Ein Friseur-Geschäft hat dort im Frühsommer eröffnet. Besonderer Schutz für Anwohner Das Grundstück liegt in einem sogenannten eingeschränkten Gewerbegebiet. Grund ist: Auf der anderen Straßenseite befindet sich entlang der Straße Am Anger ein reines Wohngebiet. Ansiedeln dürfen sich im Gewerbegebiet darum nur Unternehmen, die dem Rechnung tragen und nicht für wesentlich störende Immissionen sorgen. Die Ansiedlung von Spielhallen ist dort nicht erlaubt. Die Sudetenstraße gilt als Braunschweigs Automeile. Spielhallen würden dort, so hieß es einst in einem Gutachten, wie ein „Fremdkörper“ wirken. Wie dies alles zu bewerten ist, will die Abteilung Bauordnung nicht allein entscheiden. Die Stadtplaner sollen einbezogen werden, um über die Zulässigkeit eines Massagesalons zu befinden. Vom Ausgang soll der Bezirksrat informiert werden.