Wechsel an der Braunschweiger Awo-Spitze: Hitzmann für Bachmann

Jörg Hitzmann (rechts) wurde während der Awo-Kreiskonferenz am Samstag zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Er löst in diesem Amt Klaus-Peter Bachmann (links) ab, der nicht mehr zur Wahl antrat.

Nach 20 Jahren an der Spitze des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist Klaus-Peter Bachmann nicht mehr zur Wahl angetreten. Während einer teils digital, teils analog abgehaltenen Kreiskonferenz in den Räumen des Awo-Bezirksverbandes am Marie-Juchacz-Platz in Querum wurde Jörg Hitzmann jetzt zum Nachfolger gewählt.

Der neue Kreisvorsitzende Jörg Hitzmann sagte, er wolle den Kreisverband fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Der 65-Jährige ist gleichzeitig Vorsitzender des Ortsvereins West und hat – wie Klaus-Peter Bachmann – eine lange Verbundenheit zur Arbeiterwohlfahrt. „Mein Vater hat vor genau 100 Jahren in Duderstadt die Awo im Eichsfeld gegründet, ich bin jetzt hier Kreisvorsitzender und führe damit eine Familientradition fort“, sagte Hitzmann. Klaus-Peter Bachmann: „Nach 20 Jahren ist die Zeit reif, die Geschäfte in andere Hände zu legen.“ Der Weststädter wurde einstimmig gewählt, nur er selbst enthielt sich bei der Abstimmung. Neun Mitglieder des Kreisverbandes waren vor Ort, weil es sich der scheidende Vorsitzende auch nicht nehmen lassen wollte, einige verdiente Ehrenamtliche persönlich zu ehren beziehungsweise zu verabschieden – freilich mit dem in dieser Zeit üblichen Abstand. 21 Awo-Kreisvertreter waren digital zugeschaltet, dazu fünf Gäste. Bachmann, der 2017 nach 23 Jahren als Vizepräsident aus dem niedersächsischen Landtag ausgeschieden war, wiederholte bei der Frage, warum er nicht mehr kandidiere, die Antwort, die er schon nach Ende seiner Karriere als Landtagspolitiker gab: „Ich will ja hier nicht rausgetragen werden.“ Nach 20 Jahren als Kreisvorsitzender sei die Zeit reif, die Geschäfte in andere Hände zu legen. Hitzmann ist allerdings auch nur vier Jahre jünger als der 69-jährige Bachmann. Der bleibt dem Kreisverband als Ehrenvorsitzender erhalten. Die ehrenamtliche Arbeit der Awo Braunschweig wird durch vier Ortsvereine geleistet. Sie hat 700 Mitglieder In die zwei Jahrzehnte seines Wirkens fielen unter anderem die Übernahme des Frauenhauses vom Haus der Familie und die Übernahme des Fanprojektes Braunschweig von der Freiwilligenagentur Braunschweig/Wolfenbüttel. Nach Angaben des Awo-Kreisgeschäftsführers Gunter Kröger stehe der Awo-Kreisverband auf solidem Fundament. Mit der Verdienstmedaille der Awo wurden am Samstag Gabriele Hübner, Johannes Großer und Arnim Grasshoff ausgezeichnet. Hübner und Großer scheiden ebenso aus dem Vorstand aus wie Cornelia Seiffert, Melanie Rother und Karin Brosien. Neben Hitzmann komplettieren Angelika Schwarz und Stefan Hilger den neuen Vorstand als stellvertretende Vorsitzende, Beisitzer sind Erika Käfert, Arnim Grasshoff, Tanja Pantazis, Natalie Stoltzenberg, Horst Kothe, Ilona Kaula, Bettina Büttner und Katharina Wendt. Cornelia Seiffert wurde für die Wahl der stellvertretenden Präsidiumsvorsitzenden des Awo-Bezirksverbandes vorgeschlagen. Die Bezirkskonferenz findet im Februar 2021 statt. Der Awo-Kreisverband ist unter anderem als Träger von drei Jugendzentren, zwei Nachbarschaftshilfen, zwei Begegnungsstätten sowie in der Sozialberatung aktiv. Die ehrenamtliche Arbeit wird durch vier Ortsvereine geleistet. Der Kreisverband hat knapp 700 Mitglieder.