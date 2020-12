In der Millenium-Halle soll am Wochenende wieder ein AfD-Parteitag stattfinden.

Polizei bestätigt: AfD-Parteitag am Wochenende in Braunschweig

Die Polizei Braunschweig hat am Donnerstag bestätigt: Es liegt die Ankündigung einer politischen Veranstaltung am Samstag und Sonntag in der Braunschweiger Milleniumhalle vor. Dabei handelt es sich um einen Aufstellungsparteitag der niedersächsischen AfD für die Landesliste zur Bundestagswahl im September 2021. Das bestätigten am Donnerstag auch Parteikreise.

Mit der Liste wird festgelegt, welche AfD-Kandidaten aus Niedersachsen die besten Chancen auf einen Einzug in den nächsten Bundestag haben. Beim jüngsten Landesparteitag ebenfalls in Braunschweig hatte der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner die als gemäßigt geltende frühere Partei- und Fraktionschefin Dana Guth im Vorsitz abgelöst. Die Landtagsfraktion hatte sich gespalten und den Fraktionsstatus verloren. Der größere Teil um Parteivize Stephan Bothe unterstützt Kestner und dessen Kurs. Zu den Bewerbern gehören laut AfD-Webseite unter anderem Kestner und der Bundestagsabgeordnete und frühere Landesparteichef Armin-Paulus Hampel. Unterdessen ruft bereits das „Bündnis gegen Rechts“ am Samstag ab 7.30 Uhr zu Protesten gegen die Veranstaltung am Madamenweg/Im Ganderhals auf. Es seien in diesem Zusammenhang zwei Versammlungen angemeldet worden, bestätigt die Polizei. Dabei wendet sich die Kritik des „Bündnisses gegen Rechts“ auch gegen die Halle, die der AfD nun erneut ein Forum in Braunschweig biete. Auch die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hatte bereits in ihrer Fahrplanauskunft auf Sperrungen in dem Bereich am Samstag und Sonntag für „eine politische Veranstaltung“ hingewiesen.