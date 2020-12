Braunschweiger spenden 30.000 Euro fürs Wintertheater-Team

Braunschweig. Viele Fans verzichteten auf die Rückerstattung der Tickets. Die Künstler danken für die Unterstützung in schweren Corona-Zeiten auf ihre Weise.

Es ist Liebe. Auf beiden Seiten. Das Braunschweiger Wintertheater erwärmt das Herz seiner Fans so sehr, dass sie 31.231,50 Euro für das Ensemble spendeten. Sie gaben Geld, obwohl sie diesmal keine Shows zu sehen kriegen. Eine phänomenale Geste der Solidarität und Empathie, damit die Künstler gut durch die Weihnachtszeit kommen. Offenbar steht die ganze Stadt hinter der kleinen Schar von Musikern, Sängerinnen und Sängern, die alle Jahre wieder sehr eigenwillig im Zelt an der Martinikirche die frohe Botschaft von Christi Geburt verkündet. Nur in diesem verflixten 2020 dürfen sie’s eben nicht. Wegen Corona. Dabei wäre es auch noch eine Jubiläumsspielzeit geworden, die zehnte Auflage.

Katastrophe für die Künstler Zwei Monate lang hätte bis 30. Dezember im fliegenden Wechsel gespielt werden sollen: „Harz aber herzlich“ (der Hüttenabend im Braunschweiger Hausgebirge), die Heimatschnulze „Winterklater“, „Die Braunschweiger Weihnachtsgeschichte“ (das lieblich-hintersinnige Krippenspiel mit Abendbrot und Jazzkantine) und schließlich die pietätvolle Rockshow „Klub 27“. Wie für viele andere Künstler in Stadt und Land war der zweite Corona-Lockdown auch für das Wintertheater-Ensemble eine Katastrophe. Der Vorverkauf hatte bereits begonnen, unzählige Tickets waren mit Freischaltung im Internet in kürzester Zeit vergriffen. Dann das Aus. Eine gewachsene Verbundenheit Dabei hatten die Organisatoren einen Spagat vollführt, um das Virus außen vor zu lassen. Das Team hatte gemeinsam mit örtlichen Behörden und weiteren Experten ein umfangreiches Infektions- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Viele Fans hatten nach der Absage der Shows ihr Bedauern bekundet und ihr Mitgefühl fürs Ensemble. So kamen die Veranstaltungsagentur Undercover und ihr Partner „monofon“ auf die Idee, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Die Kunden konnten auf die Rückerstattung ihrer Ticketgelder zu Gunsten des Ensembles verzichten oder Geld spenden. Das lokalpatriotische Kreativ-Team Peter Schanz (Text und Dramaturgie) und Christian Eitner (künstlerischer Leiter) ist beeindruckt vom Resultat. Schanz: „Ich kann nur sagen, dass das einfach überwältigend ist. Diese gewachsene Verbundenheit zwischen Braunschweig und dem Wintertheater ist ein riesengroßes Glück - so viel Zuneigung! Sehr berührt und ziemlich sprachlos sage ich aus tiefstem Herzen Danke!“ Viel Rückhalt von Seiten des Publikums Sängerin Maike Jacobs sagt Dank im Namen des Ensembles. In diesem Jahr wäre sie unter anderem der Engel in der Weihnachtsgeschichte gewesen. „Statt ,Harz aber herzlich’ gab es für mich Hartz IV“, sagt sie seufzend. Sängerin Maike Jacobs musste in der Corona-Krise auf Hartz IV zurückgreifen. Foto: Tina Kercher Schwer, so etwas einzugestehen. „Ich hatte die Hoffnung, dass Corona sich schnell verflüchtigen würde. Aber wie wir sehen: Weit gefehlt.“ Sie sei sehr dankbar gewesen für die Künstlerhilfe der Stadt Braunschweig und die Möglichkeit, im Wolters Kulturgarten auftreten zu dürfen. Immerhin. Maike Jacobs ist froh, dass sie in dieser schwierigen Zeit in Braunschweig lebt. „Hier gibt es so viel Rückhalt seitens unseres Publikums.“ Beim Wintertheater hätte sie fast jeden Abend auf der Bühne gestanden. Auch bei „Klub27“ wäre sie dabei gewesen. Schließlich hat sie das Stück mit Kathrin Jost zusammen selbst entwickelt. 2019 war Premiere. Am Samstag kommt ihr neues Video Und nun? „Ich versuche die Tage rumzukriegen“, sagt sie. Mit Henry Bertram hat sie eine neue Band gegründet namens „MollyBasta“. Zu Beginn der Pandemie haben die beiden ihren ersten Song „Nachtfieber“ rausgebracht. Die Kreativität bewahrt vorm Trübsalblasen. Am Samstag vor dem zweiten Advent nun veröffentlichen sie das Video „Ich bleibe hier“ auf Instagram, Facebook und Youtube. In dem Song geht es ums Abgeschottetsein. „Diese Lebensphase gerade ist sehr herausfordernd. Ich nehme viele Dinge nicht mehr für selbstverständlich. Mir fehlt jede Umarmung.“