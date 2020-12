Sie kochen diverse Sorten Marmelade, backen Stollenkonfekt, brühen Kaffee zum Mitnehmen auf und kreieren Pralinen: Die Mitarbeiter im Café Flora in der Gärtnerei Volk haben alle Hände voll zu tun, auch wenn das Café wegen Corona geschlossen ist.

Für die Beschäftigten mit Einschränkung sei ein geregelter Tagesablauf besonders wichtig, erklärt Janet Steffens-Grüning. Sie leitet die Abteilung , die nicht nur für das Café Flora, sondern auch für zahlreiche Firmenkantinen, das „Anton’s“ im Herzog-Anton-Ulrich-Museum und die Mensa der IGS Querum zuständig ist.

Neue Rezepte werden ausprobiert und in leichte Sprache übersetzt

„Wir nutzen die Zeit jetzt für Dinge, die sonst manchmal hintenanstehen, weil so viel zu tun ist“, erzählt sie. So werden im Café Flora derzeit zum Beispiel neue Rezepte ausprobiert und in leichte Sprache übersetzt, das Einkaufen und Kopfrechnen geübt. Außerdem machen die Mitarbeiter mit Feuereifer bei der Aktion „ Päckchen für Braunschweig “ mit, haben schon 50 Schuhkartons mit Geschenken für bedürftige Kinder befüllt.

Ab und zu ruft aus der Gärtnerei ein Stammkunde einen freundlichen Gruß herüber – und darüber freuen sich alle Mitarbeiter sehr, denn sie vermissen ihre Gäste. „Normalerweise wird im Advent besonders gerne der Bratapfelkuchen bestellt“, sagt Janet Steffens-Grüning. Das Rezept habe Servicekraft Sarah Meyer einst aus ihrer Lehrzeit mitgebracht. Seitdem gibt es den Kuchen im Café Flora – und nun das Rezept zum Selberbacken daheim. Der Kuchen sei relativ einfach zu backen und sehr lecker, ergänzt die Chefin.

Lebenshilfe plant ein neues Café in der Weststadt

Der Außer-Haus-Verkauf läuft recht gut, auch mit Gutscheinen unterstützen die Kunden ihr Café. „Wir müssen alles selbst erwirtschaften, werden nicht subventioniert“, klärt Janet Steffens-Grüning auf. Man versuche, die Corona-Zeit bestmöglich zu nutzen und freue sich darauf, endlich wieder zu öffnen. Voraussichtlich Ende April soll ein weiteres Café der Lebenshilfe in Braunschweig eröffnen: am Alsterplatz in der Weststadt . Die Bauarbeiten laufen. Die Lebenshilfe kooperiert mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH. Das Café soll ein skandinavisches Flair erhalten (Stichwort Zimtschnecken), außerdem werde Wert gelegt auf Barrierefreiheit. Aber dazu später mehr.

So gelingt Floras Bratapfelkuchen

Rezept für den Teig: 200 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 75 g Zucker, 1 Vanillezucker, 1 Ei, 100 g Butter. Alle Zutaten zu einem glatten Knetteig verarbeiten. Den Teig in eine 26 cm Springform geben.

Rezept für die Füllung: 6 mittelgroße Äpfel (z.B. Boskoop, Gravensteiner, Jonagold) schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Die sechs Äpfel auf den Teig legen. 100 g Marzipan und 75 g Rosinen mischen und in die Äpfel füllen. 200 ml Milch mit 3 Päckchen Vanillepudding verrühren. 700 ml Sahne aufkochen und die Puddingmischung zugeben. Alles kurz aufkochen und über die Apfel gießen. 50 Mandelstifte und 1 Päckchen Vanillezucker über die Masse streuen. Den Backofen vorheizen und den Kuchen 60 Minuten bei 150 Grad backen.

