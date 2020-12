Einbrecher stehlen Geld aus einer Braunschweiger Kita

Unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 15.30 und 20 Uhr in eine Kita in der Weststadt eingebrochen. Wie die Polizei meldet, brachen die Einbrecher Türen auf und gelangten schließlich in die Büro- und Besprechungsräume.

Die Diebe durchwühlten Schränke und Schubladen

Die Diebe brachen dort Schränke und Schubladen auf und durchwühlten diese. Neben zahlreichen Beschädigungen, die sie hinterließen, entwendeten sie mehrere Hundert Euro. Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte entdeckte die Schäden noch am selben Abend. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls ein.

red