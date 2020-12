Liveblog: AfD-Parteitag in Braunschweig - Proteste

Die Millenium-Halle in Braunschweig vor dem AfD-Parteitag. Hier will sich die niedersächsische AfD treffen, um Bundestagskandidaten aufzustellen. Das Bündnis gegen Rechts hat Proteste angekündigt.

Die niedersächsische AfD trifft sich am Wochenende um den 5. und 6. Dezember in der Milleniumhalle in Braunschweig zum Aufstellungsparteitag für die Landesliste zur Bundestagswahl im September 2021. Das „Bündnis gegen Rechts“ ruft am Samstag ab 7.30 Uhr zu Protesten gegen die Veranstaltung am Madamenweg/Im Ganderhals auf.

Bereits im September hatte die AfD ihren Landesparteitag in der Milleniumhalle abgehalten – begleitet von Protesten und einem großen Polizeiaufgebot. Die Kritik richtet sich daher nun auch gegen die Milleniumhalle.