Braunschweiger Fahrradladen spendet fürs Goldene Herz

Wolfram Hartmann, Geschäftsführer von Velocity in Braunschweig und Melanie Köchy, Leiterin des Rad-Kids-Bereich bei Velocity spenden für das Goldene Herz 500 Euro.

Braunschweig. Team und Mitarbeiter von Velocity in Braunschweig haben im Sommer beim Stadtradeln mitgemacht dabei Geld für den guten Zweck gesammelt.

Mehr als 9000 Kilometer geradelt, 1,5 Tonnen CO 2 gespart und 500 Euro für den guten Zweck gespendet: Das ist die Bilanz einer Aktion des Teams von Velocity rund um Geschäftsführer Wolfram Hartmann. 36 Teilnehmer, zusammengesetzt aus Kunden und Mitarbeitern des Braunschweiger Fahrradladens, haben für den guten Zweck beim „Stadtradeln“ mitgemacht. „Wir haben über einen Newsletter auf unsere Idee aufmerksam gemacht – 50 Euro spenden wir pro 1000 gefahrene Kilometer. Schnell hatten wir so unser Team zusammen“, sagt Hartmann. „Das Geld möchten wir jetzt für das Goldene Herz spenden und die Aktion im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholen.“

So können Sie mit Ihrer Spende helfen

Spenden sind möglich auf das Konto der Aktion unter dem Stichwort „Das Goldene Herz“. Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 25050000 0000300616

BIC: NOLADE2HXXX

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200,- Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.