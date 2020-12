Burgpassagen-Prozess: Tchibo erhält keine Miete zurück

In der zivilrechtlichen Auseinandersetzung um Schadenersatz und Mietminderung zwischen Tchibo als letztem Burgpassagen-Mieter und der Immobilien GmbH Hutfiltern als Vermieterin gab es während der Verhandlung vor der 2. Kammer für Handelssachen am Landgericht keine Einigung. Tchibo verlangt entgangenem Gewinn für die Jahre 2018 (ca. 59.000 Euro) und 2019 (ca. 68.000 Euro), weil die Ladenpassage zwischen 1. Juli und 15. November 2018 gesperrt war und Tchibo sein Geschäft schließen musste.

Zum anderen fordert Tchibo insgesamt 122.697 Euro an Mietzinszahlungen für die Zeit ab Juni 2018 zurück, weil die Burgpassage geschlossen und entmietet war. Die Kammer sah das in Teilen anders, die Vermieterin, eine Tochter der Development Partner GmbH, Düsseldorf, wies die Forderungen zurück.

Was ist mit Schadenersatz?

Wie Vorsitzender Richter Dr. Ulrich Broihan erläuterte, habe die Vermieterin durch das aktive Entmieten der Passage in der Tat sogenannte nebenvertragliche Pflichten gegenüber ihrem Mieter Tchibo verletzt. Das sei ein eklatanter Verstoß, der in der Tat Schadenersatz begründen könne. Allerdings, die der Klage beigefügten Vergleichsumsätze für die Jahre 2015 bis 2017 reiche dem Gericht als Grundlage für die Berechnung der Einnahmeverluste nicht aus. Es forderte Belege auch für die beiden Jahre davor ( 2013 und 2014).

Was sagt die Vermieterin?

Sie sieht keine Grundlage für Forderungen der Klägerin und verweist auf einen Passus im Mietvertrag, der ihrer Meinung nach die Duldung einer Schließung bei Umbauten oder Modernisierungen umfasse. Das sei hier der Fall. Dem widersprach einer der drei Tchibo-Anwälte unter Hinweis auf Sinn und Zweck dieser „alten“ Klausel, die noch aus ECE-Zeiten stamme.

Was ist mit Mietminderung?

Tchibo fordert 122.697 Euro Mietzinszahlungen für die Zeit ab Juni 2018 zurück, da die Passage seither verwaist ist. Das Gericht stellte hier die Frage, ob darin ein schadenersatzbegründender „Mangel“ der Mietsache vorliege, und verneinte diese.

Was ist mit der Toilette?

Tchibo fordert unter Verweis auf den Mietvertrag, dass die Kundentoilette in der Passage wieder vollumfänglich geöffnet und der Fahrstuhlbetrieb wieder aufgenommen wird.

Hier gab das Gericht Tchibo in Teilen Recht. Dadurch, dass man sich laut Mietvertrag an den Nebenkosten für die Toilette zu beteiligen habe, müsse die Toilette stets zugänglich sein. Das habe die Vermieterin sicherzustellen.

Beim Fahrstuhl sei das anders. Dieser werde von Tchibo lediglich zum Transport von Ware aus dem OG ins Ladengeschäft genutzt. Würde dem Vermieter jetzt auferlegt, den Fahrstuhl wieder zu betreiben, stünden die damit verbundenen Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das sei nicht zumutbar.

Muss die Passage wieder vermietet werden?

Das ist eine knifflige Frage. Mit einem sogenannten Feststellungsantrag begehrt Tchibo, dass die Vermieterin die Burgpassage bis zum Auslaufen des Tchibo-Mietvertrages Ende März 2023 wieder aktiv betreibt und Werbung für sie macht. Das gehe aus dem Mietvertrag hervor.

Das sah das Gericht anders. Zum einen gebe es erhebliche Bedenken bereits gegen die formelle Zulässigkeit eines solchen Antrags, dem es an Bestimmtheit fehle. Was genau sei die Forderung, was solle die Vermieterin tun? Zudem fehle das sogenannte Feststellungsinteresse. Richter Broihan bezweifelte, dass mit der begehrten gerichtlichen Feststellung irgendetwas erwirkt werden könne.

Zudem gebe es ein inhaltliches Problem: Zwar könnte die Vermieterin auch hier eine nebenvertragliche Verpflichtung verletzt haben. Die Passage bis Ende März 2023 aber interimsweise wieder nach zu vermieten, sei in der Abwägung nach Treu und Glauben nicht verhältnismäßig. „Die damit verbundenen Kosten stünden in keinem vernünftigem Verhältnis zu den Gewinneinbußen der Klägerin.“

Die Verhandlung wurde vertagt. Mit einem Urteil ist noch im Dezember zu rechnen.