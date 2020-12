Ein „Vorzeigeobjekt“ für die Braunschweiger Weststadt

Vor einigen Wochen wurden die letzten Gerüste abgebaut, Sandhaufen sind verschwunden, Arbeitsmaterial der Baufirmen wird nur noch an wenigen Stellen gelagert. Das Baugebiet Alsterplatz in der zentralen Weststadt ist weitgehend fertig – bis auf einige Parkbuchten, Fußwege und endgültige Straßendecken an der Isselstraße im Westen des Areals. Das endgültige Ende der Bautätigkeit ist für Frühjahr 2021 geplant.

Lichtskulptur auf dem Alsterplatz bei Sonnenschein Foto: Karsten Mentasti

Auf der insgesamt knapp 30.000 Quadratmeter großen Fläche stand bis 2016 die alte Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, bis Dezember 2014 wurde dort unterrichtet.

Nach dreieinhalb Jahren Hochbauzeit erstrahlt seit rund einem Monat auch der Alsterplatz, den es im 70er-Jahre-Ambiente auch schon zu Zeiten der Gesamtschule gab, in neuem Glanz. Die dreieckige öffentliche Fläche, umgeben von alter und neuer Bebauung, wird nicht nur von Bezirksbürgermeister Ulrich Römer gern als „neues Zentrum der Weststadt“ bezeichnet.

Alsterplatz ist Tor zum neuen Baugebiet

Der Platz wurde neu geordnet durch rechteckige Beete mit Rasen und kleinen Blühhecken, Sitzbänken – und altem Baumbestand. „Wir mussten nur zwei Bäume fällen“, sagte Torsten Voß, Geschäftsführer der städtischen Wohnbaugesellschaft Nibelungen, die das Neubaugebiet und die umliegenden Freiflächen erschlossen, bebaut und gestaltet hat. Im Baugebiet sind im Gegensatz zur vorherigen Nutzung viele Bäume und Sträucher hinzugekommen – zu Schulzeiten war das Gelände weitgehend versiegelt.

Der Alsterplatz ist – von der Elbestraße kommend – das Tor zum neuen Baugebiet, dort hat die Landessparkasse eine Filiale eröffnet, dort gibt es Aufenthaltsflächen, unter anderem für künftige Freiluft-Veranstaltungen. Im Frühjahr kommt ein Café der Lebenshilfe dazu, das auch am Wochenende öffnen und Außengastronomie anbieten wird. „Alle Voraussetzungen für ein lebendiges Stadtquartier sind am Alsterplatz gegeben“, erklärte Voß.

Nibelungen-Wohnbau übergibt Alsterplatz symbolisch der Stadt

Der selbe Alsterplatz bei Nacht. Foto: Uwe Jungherr/360-grad-panorama.de

Jetzt hat die Wohnbaugesellschaft den Alsterplatz und den Störweg, der östlich des Baugebiets in Richtung Westpark führt, symbolisch der Stadt übergeben, da es sich ja um öffentliche Verkehrsflächen handelt, quasi eine Art Fußgängerzone. Für deren Pflege ist ab sofort die Stadtverwaltung zuständig.

Zur Übergabe traf sich der Nibelungen-Chef jetzt mit Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer – und überreichte dem Dezernenten zur Erinnerung auch ein Luftbild von dem Gelände aus dem Spätsommer 2016. Damals stand noch die Schule dort, nur ein erster Teilbereich war gerade abgerissen worden. Vier Jahre später braucht man schon etwas Vorstellungskraft, um sich noch zu erinnern, wo genau zwischen 1974 und 2014 unterrichtet wurde.

215 neue Wohnungen unterschiedlichen Bautyps entstanden

„Hier ist ein qualitätsvolles Baugebiet innerhalb des Stadtteils entstanden, ein Vorzeigeobjekt, das die Weststadt weiter aufwertet“, befand der Baudezernent. Er betonte, dass mit 30 Prozent sozialem Wohnungsbau die Quote mehr als erfüllt worden sei. Insgesamt sind am Alsterplatz 215 Wohnungen unterschiedlichen Bautyps entstanden, davon 36 Eigentumswohnungen. Weit mehr als 300 Menschen leben dort, aktuell sind noch vier Mietwohnungen mit Größen zwischen zwei und fünf Zimmern frei, zwei davon rollstuhlgerecht. Insgesamt hat die Nibelungen fast 70 Millionen Euro in das Gebiet investiert.

Dabei habe sich die Fertigstellung der Gebäude und auch des Alsterplatzes um bis zu ein Jahr verzögert, räumte Voß ein. „Ich danke allen, die warten oder die längeren Bauarbeiten im Umfeld ihrer Wohnung in Kauf nehmen mussten“, sagte er. Grund für die Verzögerungen sei die angespannte Situation in der Bauwirtschaft. So habe man etwa für die Fertigstellung der Gebäude direkt am Alsterplatz und für den Platz selbst die Baufirma wechseln müssen, weil die Arbeiten immer wieder ins Stocken geraten waren.