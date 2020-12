Klinikum Braunschweig verhängt Besucherstopp

Der Besucherstopp im Klinikum Braunschweig gilt zunächst befristet bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember. Das teilte das Klinikum jetzt mit.

Besucherstopp bedeute, dass vorerst grundsätzlich keine Besuche an allen Standorten des Klinikums möglich sind. Ausnahmen seien nach Absprache und unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen möglich. Dies betreffe:

Geburtsklinik: Eine Begleitperson darf weiterhin bei der Geburt im Kreißsaal mit dabei sein.

Kinder- und Jugendmedizin: Ein Elternteil als Begleitperson kann mit aufgenommen werden.

Intensiv- und Palliativstationen: Der Besuch durch Angehörige wird individuell in Absprache mit der jeweiligen Station geregelt.

Ausnahmen gelten auch bei der Betreuung durch Sorgeberechtigte.

Zu folgenden Zeiten kann Wäsche abgegeben werden:

Die Abgabe von Frischwäsche für die Patienten ist an den Standorten Holwedestraße und Celler Straße wie folgt möglich: Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr. Am Standort Salzdahlumer Straße: Montag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr. Die gepackten Taschen sind im Eingangsbereich dem Zeltdienst zu übergeben.

Geplante Untersuchungen und Behandlungen sind vom Besucherstopp nicht betroffen und finden weiterhin statt, teilt das Klinikum weiter mit. Begleitpersonen seien in den Wartebereichen der Notaufnahmen und Ambulanzen nur zugelassen, sofern sie minderjährige Kinder, demente/mental eingeschränkte oder behinderte Patienten begleiten oder für Patienten mit Sprachbarriere Dolmetscheraufgaben übernehmen müssen.

Notaufnahmen können aufgesucht werden

Bei Notfällen können weiter die Zentrale Notaufnahme in der Salzdahlumer Straße und die Unfallchirurgische Notaufnahme in Holwedestraße aufgesucht werden. Auch der Bereitschaftsärztliche Notdienst, der Augen- sowie der Kinderärztliche Notdienst sind in der Salzdahlumer Straße erreichbar.

