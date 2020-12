Braunschweig. Betroffen sind Bewohner und Beschäftigte des Awo-Heims im Heidberg und eines Heims in der Weststadt.

Etliche Corona-Tests in zwei Braunschweiger Pflegeheimen

In der Demenzstation des Awo-Wohn- und Pflegeheims in der Dresdenstraße im Heidberg haben Schnelltests bei zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern sowie einer Mitarbeiterin eine Infektion mit dem Corona-Virus angezeigt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden an diesem Freitag alle 130 Bewohner sowie das Personal (140 Beschäftigte) einem PCR-Test unterzogen. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen wurden ergriffen, heißt es seitens der Stadt.

Drei Infektionen in Heim in der Weststadt In einem Altenheim in der Weststadt wurden drei Fälle mit einer Corona-Infektion nachgewiesen. Laut der Stadtverwaltung haben Schnelltests weitere Infektionen bei Bewohnern und Personal angezeigt. Am Mittwoch seien daher alle dort wohnenden und arbeitenden Menschen, etwa 120 Personen, getestet worden. Die Ergebnisse stehen noch aus. Das Coronavirus in Braunschweig und in der Region Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

red