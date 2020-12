Absichtliches Anhusten – Braunschweiger Gericht verurteilt Mann

Der Vorfall ereignete sich, so teilte es das Amtsgericht Braunschweig jetzt mit, Anfang April auf dem Gelände des Wochenmarktes auf dem Altstadtmarkt in Braunschweig.

Der Kläger, Angestellter der Stadt Braunschweig mit Zuständigkeit für die Sicherheit der Märkte, ermahnte den Beklagten, weil dieser in einer Warteschlange zum Einlass auf den Markt die Sicherheitsabstände zu weiteren Marktbesuchern nicht einhielt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Angeklagte zeigte sich uneinsichtig

In einer verbalen Auseinandersetzung habe der Beklagte sich jedoch uneinsichtig und beleidigend gezeigt und „trat dann aus Verärgerung nah an das Gesicht des Klägers heran und hustete diesem bewusst in das Gesicht“.

Nach Abwägung aller Umstände sah das Amtsgericht Braunschweig einen Schmerzensgeldanspruch des Klägers in Höhe von 250 Euro als begründet an. „Das absichtliche Anhusten in Zeiten der beginnenden Corona-Pandemie war als eine vorsätzliche Gesundheits- und Körperverletzung zu qualifizieren. Die Bagatellgrenze wurde hier deutlich überschritten“, heißt es in der Mitteilung des Amtsgerichts weiter.

Der Kläger erlitt eine „erhebliche psychische Belastung“

So habe nicht nur die hohe Gefahr einer Infektion des Gegenübers mit einer möglicherweise schweren bis potenziell tödlich verlaufenden Krankheit bestanden, sondern auch eine erhebliche psychische Beeinträchtigung des Klägers aufgrund der Sorge über eine mögliche Ansteckung.

Ob einer der beiden Beteiligten tatsächlich mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert war, sei nicht bekannt, da aufgrund mangelnder Testkapazitäten bei fehlenden Symptomen eine Testung nicht durchgeführt worden sei. „Dem Kläger verlieb nur, sich nach dem Vorfall für zwei Wochen in Quarantäne zu begeben“, teilt das Amtsgericht abschließend mit.

red