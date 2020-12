Zehn Braunschweiger Schulen melden Quarantänemaßnahmen

Foto: Birgit Wiefel / oh /Archiv

Auch am Gymnasium Kleine Burg ist der Präsenzunterricht derzeit teilweise ausgesetzt.

Braunschweig. An sieben Schulen in Braunschweig ist aufgrund von Corona der Präsenzunterricht derzeit teilweise ausgesetzt. Komplett geschlossen ist keine.

Einmal in der Woche teilt die Stadt die Corona-Infektionslage an Schulen und Kitas mit. Hier die aktuellen Zahlen:

Zehn Schulen in Braunschweig melden Quarantänemaßnahmen. Keine ist vorübergehend geschlossen, an folgenden sieben Schulstandorten ist der Präsenzunterricht teilweise vorübergehend ausgesetzt (die Zahlen stehen für: Schüler ohne Präsenz / positiv getestete Schüler / positiv getestete Lehrkräfte): Realschule Maschstraße (24 / 1 / 0), BFS Dr. von Morgenstern Schulen (24 / 1 / 0), Hans-Würtz-Schule (k. A. / 0 / 1), Grundschule Timmerlah (19 / 1 / 0), IGS Heidberg (71 / 2 / 0); Gymnasium Kleine Burg (104 / 2 / 0), BBS V (55 / 2 / 0 / Sonstige 1).

Drei Schulen melden Quarantäne-Maßnahmen ohne Einschränkungen des Präsenzunterrichts

An drei Schulstandorten bestehen einzelne Quarantänemaßnahmen ohne Einschränkung des Präsenzunterrichts (Zahlen: positiv getestete Schüler / positiv getestete Lehrkräfte): BBS Helene-Engelbrecht-Schule (6 / 1), BBS IWK Braunschweig Schule für Physiotherapie ( 2 / 0), Gymnasium Raabeschule (0 / 1).

Die Daten beruhen auf Meldungen der Schulen an das Regionale Landesamt für Schule und Bildung. Nicht in allen Fällen sind Quarantänemaßnahmen vom Gesundheitsamt angeordnet. Abgebildet wird der Stand des Vortags, hier also der 10. Dezember.

Quarantäne-Maßnahmen in vier Kitas

Von vier Kitas werden Quarantänemaßnahmen gemeldet. An keinem Standort ist die gesamte Einrichtung vorübergehend geschlossen. An vier Standorten ist das Betreuungsangebot teilweise vorübergehend eingeschränkt: Awo Kita Fremersdorfer Straße; Kita Hasenwinkel, Lebenshilfe; Awo Kita Chemnitzstraße; Awo Kita Kinder-Werk.

Die Schulkindbetreuung ist nach den vorliegenden Meldungen der Träger an die Stadtverwaltung nicht betroffen. Auch diese Übersicht gibt den Stand des Vortags wieder (10. Dezember). Im Regelfall handelt es sich um einzelne Infektionen, die für die Kitas nicht gesondert aufgelistet werden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

red