Braunschweig. Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hat ein Unbekannter verursacht. Er rammte mit seinem Transporter einen Ampelmast.

Transporter rammt Ampelmast in Veltenhof – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag einen Ampelmast gerammt und sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Polizeistreife bemerkte den Schaden

Einer Polizeistreife sei am Sonntagmorgen der „erheblich beschädigte Ampelmast“ in Veltenhof aufgefallen. Auf Grund der Unfallspuren gehen die Beamten davon aus, dass ein weißer Transporter die Hansestraße stadteinwärts befahren haben muss. Beim Linksabbiegen in die Ernst-Böhme-Straße kam das Fahrzeug offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Transporter überfuhr den Bordstein sowie den Grünstreifen, bevor er mit der Radweg- und Fußgängerampel kollidierte.

Mast wurde aus dem Erdreich gerissen

„Durch den Aufprall wurde der Mast aus dem Erdreich gerissen und erheblich beschädigt. Das Unfallfahrzeug wurde mindestens im Frontbereich beschädigt“, melden die Beamten weiter. Der Schaden allein am Ampelmast betrage mehrere Tausend Euro. Hinweise unter (0531) 476 3935.

red