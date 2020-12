Braunschweig: Stadt will Zweitwohnungssteuer einführen

Viele Städte in Niedersachsen haben sie schon – nun will die Braunschweiger Verwaltung mit einer Zweitwohnungssteuer nachziehen. Der Rat soll im Februar darüber entscheiden. Wie Erster Stadtrat und Kämmerer Christian Geiger mitteilt, ist von Mehrerträgen von 2 bis 2,5 Millionen Euro pro Jahr auszugehen – durch die direkte Steuereinnahme, durch den Wegfall des Begrüßungsgeldes für Studierende sowie insbesondere durch Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgrund der zu erwartenden Ummeldung von Nebenwohnsitzen in Hauptwohnsitze.

Zweitwohnungen bringen der Stadt mehr Mittel

„Der kommunale Finanzausgleich des Landes Niedersachsen ist mit aktuell rund 140 Millionen Euro jährlich eine der zentralen Ertragspositionen im städtischen Haushalt“, erläutert Geiger in einer Mitteilung an die Ratsmitglieder. „Im Berechnungsverfahren anhand der Einwohnerzahl werden allerdings nur Menschen mit Hauptwohnung berücksichtigt. Für eine Person mit Nebenwohnung erhält die Stadt Braunschweig aus diesem System keine Finanzmittel, obwohl sie als Oberzentrum für alle in Braunschweig lebenden Menschen eine umfangreiche Infrastruktur vorhält, die errichtet, unterhalten und auch betrieben werden muss.“

Zentrale Zielgruppe der Zweitwohnsitzsteuer sind wie in anderen Hochschulstädten Studierende, die dazu bewogen werden sollen, hier ihren Hauptwohnsitz anzumelden. Sie erhalten derzeit ein Begrüßungsgeld von 100 Euro, was jährliche Ausgaben von rund 130.000 Euro bedeutet. „Da die Zweitwohnungsteuer bereits einen erheblichen Anreiz zur Begründung eines Erstwohnsitzes in Braunschweig darstellt, sollte mit ihrer Einführung richtigerweise auf das bisher gewählte Begrüßungsgeld verzichtet werden“, so Geiger. Bis auf Oldenburg und Göttingen erheben inzwischen sämtliche niedersächsischen Großstädte außer Braunschweig eine Zweitwohnungsteuer. Wolfsburg und Salzgitter haben sie im zu Ende gehenden Jahr eingeführt.

10.500 Personen mit Nebenwohnsitz in Braunschweig

In Braunschweig sind laut der Verwaltung rund 10.500 Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet. Von diesen Personen wären potenziell steuerpflichtig: Ledige/Geschiedene (insbesondere auch Studierende, die in Braunschweig nicht mit Hauptwohnsitz gemeldet sind), Ehepaare (es sei denn, die Zweitwohnung wird für einen Ehepartner beruflich bedingt gehalten).

Nicht steuerpflichtig wären Ehepaare, wenn die Zweitwohnung für einen Ehepartner beruflich bedingt gehalten wird, weil durch die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in dieser Konstellation ansonsten die Ehe grundgesetzwidrig diskriminiert würde, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Steuerpflichtig seien hingegen Nebenwohnsitze auch von Ehepaaren, wenn diese nicht aufgrund beruflicher Erfordernisse, sondern aus sonstigen Gründen einen weiteren Wohnsitz in Braunschweig neben ihrem Hauptwohnsitz in einer anderen Gemeinde vorhalten.

Es gibt Ausnahmen bei der Steuer

Folgende Regelungen sind vorgesehen: Bemessungsgrundlage soll die Nettokaltmiete laut Mietvertrag sein. Bei eigengenutzten Eigentumswohnungen, wenn keine Miete vertraglich festgesetzt wurde oder keine Nachweise erbracht werden, kann die Nettokaltmiete anhand des Mietspiegels für die Stadt Braunschweig geschätzt werden. Der Steuersatz soll orientiert an den Städten Hannover und Osnabrück 10 v. H. betragen.

Steuerbefreiungen sollen für Eheleute und eingetragene Lebenspartner und Lebenspartnerinnen gelten, die nicht dauernd getrennt leben, sowie für Personen, die in Wohnungen von freien Trägern der Wohlfahrtspflege oder Jugendhilfe, sofern die Wohnungen aus therapeutischen Gründen oder zu Erziehungszwecken genutzt werden gelten. Für aus Braunschweig stammenden Studierenden soll eine Steuerbefreiung gelten, wenn sie am Studienort mit Erstwohnsitz und bei den Eltern oder einem Elternteil mit Braunschweiger Zweitwohnsitz gemeldet sind und das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. red