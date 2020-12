Klinikum Braunschweig: Zahl der Corona-Patienten gestiegen

Die Zahl der Neuinfektionen in Braunschweig bleibt weiter auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Die Stadt meldete am Mittwoch 34 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert liegt bei rund 88 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das heißt, in den vergangenen sieben Tagen haben sich nachweislich 219 Menschen mit dem Virus angesteckt. In den drei Krankenhäusern werden aktuell 65 Patienten im Zusammenhang mit Corona behandelt, der Großteil davon im Städtischen Klinikum. Am Montag waren es dort 51 Patienten, und wiederum 19 davon kamen aus der Region, die anderen aus Braunschweig. Vier Betroffene werden intensiv-medizinisch behandelt und beatmet, teilte Klinikum-Sprecherin Saskia Siegmund auf Anfrage unserer Zeitung mit. Momentan befindet sich das Klinikum im Stufenplan zur Versorgung von Covid-19 Patienten in Stufe zwei von vier.

Grundsätzlich kann das Klinikum die Zahl der Beatmungsplätze bei Bedarf auf 100 bis 140 aufstocken. Über weitere 17 Beatmungsplätze, die binnen 24 Stunden auf 31 Plätze erweitert werden können, verfügt das Herzogin-Elisabeth-Hospital. 6 Plätze sind im Marienstift vorhanden.

Notwendige Behandlungen sind bislang uneingeschränkt möglich

„Bezüglich der Intensivstationen lässt sich feststellen, dass die Patientenzahlen nach wie vor einen geordneten Versorgungsbetrieb zulassen“, erläutert Siegmund. „Eine Triage-Situation ist zurzeit nicht in Sicht.“ Triage bedeutet in letzter Konsequenz, dass angesichts mangelnder Kapazitäten entschieden werden muss, wer eine lebensrettende Behandlung erhält und wer nicht. Während das Klinikum davon also noch entfernt ist, hat aber die erhöhte Zahl an stationär zu versorgenden Covid-19 Patienten mittlerweile Auswirkungen auf die Regelversorgung: Es müssen zusätzliche Betten für Covid-19-Patienten vorgehalten werden. „Die Versorgungslage ist somit nicht entspannt, aber auch nicht angespannt im Sinne von Triagierung“, so Siegmund. „Auch bei weiter steigenden Fallzahlen wird sich in den nächsten Wochen nicht die Frage nach einer Einschränkung eigentlich notwendiger Behandlungsmaßnahmen stellen.“

Schnelltests unter anderem bei Patienten aus Altenheimen

Mit Blick auf Corona-Tests bei Patienten erläutert sie, dass bei der stationären Aufnahme zusätzlich zur obligatorischen Abfrage der Symptome auch die Abfrage von Risikofaktoren erfolge (z.B. Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall oder Rückkehr aus einem Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage). „Symptomatische Patienten gelten als Covid-19-Verdachtsfälle“, sagt sie. „Sie erhalten einen PCR-Test.“ Wenn der Inzidenzwert über 50 liegt, was zurzeit ja der Fall ist, erhalten asymptomatische Patienten, die im Klinikum in Hoch-Risikobereichen aufgenommen werden, wie zum Beispiel Hämatoonkologie und Radioonkologie, Geriatrie und Intensivstationen, einen Antigen-Schnelltest. „Darüber hinaus erhalten Patienten aus Reha-Einrichtungen und Altenheimen sowohl bei Aufnahme als auch bei Entlassung einen Antigen-Schnelltest“, so Siegmund. „Des Weiteren werden auch standardmäßig Patienten aus Landkreisen und Städten mit sehr hohen Infektionszahlen bei Aufnahme mit einem Schnelltest getestet.“ Patientinnen und Patienten können übrigens ihre eigenen Masken mit ins Klinikum nehmen (keine Alltagsmaske). „Dies ist aber nicht notwendig, da das Klinikum allen Patientinnen und Patienten zwei klinische Mund-Nasenschutze pro Tag zur Verfügung stellt. Patienten auf der Corona-Station erhalten eine FFP2-Maske vom Klinikum.“

27 Klinikum-Beschäftigte in Quarantäne

Corona spielt am Klinikum nicht nur mit Blick auf Patienten eine Rolle, sondern auch mit Blick auf die Beschäftigten. Anfang der Woche befanden sich Siegmund zufolge 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (mehr als 4300) sind das 0,6 Prozent. „Damit liegt die Anzahl der Infizierten etwas über der Anzahl in der Allgemeinbevölkerung“, erläutert sie. „Dies ist der Tatsache geschuldet, dass naturgemäß Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern mit Covid-19-Erkrankten ein etwa doppelt so hohes Infektionsrisiko haben. Die Mehrzahl der infizierten Mitarbeitenden hat sich außerhalb der beruflichen Tätigkeit angesteckt.“ Schwere Krankheitsverläufe seien bislang nicht aufgetreten. Ebenso habe bislang niemand aus dem Kollegium stationär behandelt werden müssen. Die Klinikum-Sprecherin weist darauf hin, dass unter den Beschäftigten in Quarantäne nicht nur Infizierte sind, sondern auch Frauen und Männer, die als Kontaktperson der Kategorie K1 in Quarantäne sind.

Personalengpässe können kompensiert werden

„Bisher gelingt es, Personalausfälle durch Einspringen von Mitarbeitenden aus weniger belasteten Kliniken zu kompensieren“, so Siegmund. „Akut auftretende Engpässe werden durch das engagierte Team vor Ort aufgefangen.“ Einschränkungen bei Elektiveingriffen könnten aber immer wieder passieren. Dies sei der aktuellen Situation geschuldet. Problematisch sei grundsätzlich das zum Teil sehr unterschiedliche Vorgehen der Gesundheitsämter in der Region. „Trotz gleichen Sachverhaltes kommt es vor, dass beispielsweise Kontaktpersonen von dem einen Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden, von dem nächsten Gesundheitsamt aber nicht. Alle Versuche, zumindest regional ein einheitliches Vorgehen anzuwenden, sind bislang erfolglos geblieben.“

Infektionen in drei Kitas

Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt, melden aktuell 3 der insgesamt rund 140 Braunschweiger Kitas Quarantänemaßnahmen. Die Kita Stöckheim ist vorübergehend geschlossen. In der Kita Hasenwinkel (Lebenshilfe) und der Kita Morgenstern ist das Angebot der Notbetreuung teilweise vorübergehend eingeschränkt. Darüber hinaus ist die Schulkindbetreuung Morgenstern an der Christlichen Grundschule weiterhin vorübergehend geschlossen.