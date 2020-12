Braunschweigs Oberbürgermeister dankt allen Einsatzkräften

An Heiligabend besuchen Oberbürgerbürgermeister Ulrich Markurth und weitere Vertreterinnen und Vertreter der Stadt traditionell öffentliche Stellen und soziale Einrichtungen, überbringen Weihnachtswünsche und danken für den Einsatz an den Festtagen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat Markurth dieses Mal die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt sowie auf der Hauptfeuerwache und der Südwache besucht, die dort Bereitschaftsdienst leisteten. Zu den Feuerwachen hat ihn Erster Stadtrat und Feuerwehrdezernent Christian Geiger begleitet. Zudem war Markurth in der Wohnungslosenunterkunft in der Sophienstraße besucht und Weihnachtsgrüße sowie kleine Überraschungen mitgebracht.

Geiger hat als Aufsichtsratsvorsitzender des Städtischen Klinikums auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der zentralen Notaufnahme in der Salzdahlumer Straße für ihren Einsatz gedankt. Bürgermeister Helmut Blöcker war im Polizeikommissariat Nord und schon am Mittwoch in der Drogenberatungsstelle DroBS. Bürgermeisterin Annegret Ihbe hat Weihnachtsgrüße an die Menschen in der Bahnhofsmission sowie im Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper überbracht und den Kindern Weihnachtsüberraschungen mitgebracht, zudem hat sie an der Weihnachtsfeier für Nichtsesshafte des Tagestreffs Iglu teilgenommen.

Auch an die denken, die nicht mit ihren Familien feiern können

Markurth betonte laut der Pressemitteilung: „Dieses Weihnachtsfest ist anders, als wir es kennen und es uns wünschen, verbunden mit vielen Einschränkungen. Gerade die Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation nicht zu Hause im Kreis der Familie feiern können, dürfen wir in dieser Situation nicht vergessen. Deshalb war mir wichtig, dass wir unsere Weihnachtsbesuche gerade auch in sozialen Einrichtungen in diesem Jahr - im Rahmen der geltenden Möglichkeiten - stattfinden lassen. Zudem danke ich allen, die über die Feststage Dienst leisten, sei es bei der Polizei, der Feuerwehr, den Kliniken oder Sozialdiensten, dass sie durch ihren Einsatz ermöglichen, dass die Menschen in Braunschweig Weihnachten, so gut das gemäß der Vorgaben geht, feiern und genießen können. Das gilt natürlich auch für den Jahreswechsel."

Eine Videobotschaft des Oberbürgermeisters ist unter www.braunschweig.de zu finden.

cos