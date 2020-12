Braunschweigs Tierheim-Tiere verbringen Weihnachten allein

Die alljährliche Bescherung fiel ins Wasser, wenn auch nicht so ganz. Braunschweigs Tierfreunde mussten ihre Geschenke ausnahmsweise bereits vor Heiligabend im Tierheim abgeben. Kontaktlos. An den Adventssonntagen haben sie die Leckerlis, die Spielzeuge und Decken an bestimmten Terminen vor dem geschlossenen Tor abgestellt. Tierheim-Mitarbeiter haben sie später herein geholt.

So streng hygienisch geht es derzeit zu im Tierheim am Biberweg, wo die Tierheim-Tiere die Festtage in diesem Jahr allein verbringen. Das Tierheim ist geschlossen. Der Corona-Modus auf dem Braunschweiger Tierfriedhof will es so. Und das hat seinen Grund. „Wir müssen unsere Mitarbeiter unbedingt vor einer Ansteckung schützen und dürfen nichts riskieren“, sagt Tierheimleiterin Verena Geißler. Man benötige derzeit jeden einzelnen im Tierheim, wo beispielsweise Hunde täglich ausgeführt werden müssen.

Auch die Tierfreunde in Braunschweig leiden

Dass Braunschweigs Tierfreunde in diesem Jahr nicht an Heiligabend zusammen kommen, sich austauschen und miteinander sprechen konnten, sei ein herber Verlust. „Das gehört inzwischen für viele Menschen zur weihnachtlichen Tradition“, weiß Tierheim-Leiterin Verena Geißler. Die kontaktlose Abgabe der Geschenke sei da kein Ersatz.

Gesundheit sei ein hohes Gut, darum müsse jeder seinen Teil dazu beitragen, das Virus einzudämmen, entschuldigt sich das Tierheim auf seiner Homepage für die derzeitige Schließung. Oberste Priorität für den Tierschutz sei, die Versorgung der anvertrauten Tiere zu 100 Prozent zu gewährleisten. Aus diesem Grunde arbeite das Tierschutz-Team auch in zwei voneinander getrennten Schichten.

Das Tierheim bleibe vorerst geschlossen, da es nicht möglich sei, die durch die Niedersächsische Corona-Verordnung vorgegebenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln auf dem Tierheimgelände umzusetzen.

Das sollten Tierfreunde wissen:

Tiervermittlung: Die Tiervermittlung ist seit dem 16. Dezember bis auf weiteres nicht möglich.

Tierpension: Die Tierpension kann derzeit bis auf weiteres nur in dringenden Notfällen, wie zum Beispiel bei Krankenhausaufenthalten, in Anspruch genommen werden. Kontakt: 05 31/ 50 00 07 oder 50 00 06.

Tierfriedhof: Der Tierfriedhof ist vorerst wieder von Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet.

So einschneidende Beschränkungen die Corona-Krise für Braunschweigs Tierheim-Tiere mit sich brachte, so erfreulich war in diesem Jahr die Entwicklung der Vermittlungszahlen. „Als der erste Lockdown vorbei war, haben wir so viele Hunde wie nie zuvor vermittelt“, berichtet Verena Geißler. „Man merkt, die Leute haben Zeit und fühlen sich einsam.“