Blick auf das Betriebsgelände von Eckert & Ziegler in Thune.

Braunschweig Der Vorfall ereignete sich bei Eckert & Ziegler in Thune. Laut dem Umweltministerium besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt.

Schwach radioaktive Luft in Braunschweig ausgetreten

Bei dem Strahlen- und Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler in Thune ist schwach radioaktive Luft ausgetreten. Eine Gefährdung von Menschen und Umwelt bestehe aber nicht, teilte das Umweltministerium in Hannover bereits am Mittwochabend mit.

Laut dem Ministerium wurde die Panne bei einer Auswertung von Messungen bei dem Unternehmen am 17. Dezember festgestellt. Demzufolge wurde für den Monat Dezember die maximal zulässige Ableitung für das Radionuklid C-14 überschritten. Eine Gefahr gebe es nicht, weil der Maximalwert für das Kalenderjahr 2020 voraussichtlich deutlich unterschritten werde. Der Grenzwert von 0,3 Millisievert effektiver Dosis für Einzelpersonen und die Bevölkerung werde sicher eingehalten.

Ministerium: Kontrollmessung ist unauffällig geblieben

Fachleute des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) haben Bodenproben in der Umgebung der Firma genommen. Wahrscheinlich war beim Umwälzen eines Tankinhalts das Radionuklid aus dem Wasser oder dem aufgewühlten Schlamm aufgestiegen, heißt es. Eine Kontrollmessung in dieser Woche seitens des Unternehmens sei unauffällig geblieben.

