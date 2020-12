BS Energy: Grüner Wasserstoff ist das nächste Ziel

Der Braunschweiger Energieversorger BS Energy steckt gerade in seinem bisher größten und teuersten Projekt, dem Kohleausstieg. Zwei neue Kraftwerke werden auf dem Gelände des Heizkraftwerks gebaut. Außerdem stehen weitere große Themen auf der Tagesordnung, unter anderem Digitalisierung, Glasfaser-Ausbau, Ladesäulen für Elektroautos … Parallel zu all dem steht nun ein Wechsel beim Vorstandsvorsitz an: Julien Mounier (42) verlässt das Unternehmen zum Jahresende und wird neuer Chef der Stadtwerke Düsseldorf. Sein Nachfolger wird am 1. April 2021 Jens-Uwe Freitag (56), zurzeit Geschäftsleiter der swb Erzeugung AG & Co. KG in Bremen. Im Interview erläutern die beiden, wo BS Energy steht und wie es weitergehen wird.

Herr Mounier, Sie haben mit BS Energy sehr ereignisreiche Jahre erlebt. Was bewegt Sie jetzt beim Wechsel, was verbinden Sie mit Braunschweig?

Julien Mounier: Ich habe jetzt 15 Jahre hier gelebt, Braunschweig ist ein Stück von meinem Herzen. Und BS Energy ist eine große Familie, ich wurde hier sehr gut aufgenommen. Es gibt nichts, was mich davontreibt. Aber nach 15 Jahren ist jetzt die Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und neue Herausforderungen anzunehmen. Das war nicht geplant, aber ich habe das Angebot bekommen – und ich habe mich entschieden.

Sie haben BS Energy in einer Phase geführt, die für die gesamte Branche nicht ganz einfach war. Es gab erhebliche Veränderungen in den Rahmenbedingungen, etwa bei der Umweltgesetzgebung, und es gibt Anstrengungen, über die gesetzlichen Vorschriften hinauszugehen, das zeigt vor allem der Beschluss zur Dekarbonisierung. Wie weit sind Sie gekommen, wie steht es um die Substanz und die Wirtschaftlichkeit von BS Energy?

Julien Mounier (42) wechselt zum Jahresende zu den Stadtwerken Düsseldorf, wo er den Vorstandsvorsitz übernimmt. Foto: BS Energy

Julien Mounier: Wir stehen wirtschaftlich stabil da, trotz des Corona-Jahres. Wir werden zwar ein paar Einbußen in diesem Jahr haben, aber die Ergebnisse sehen weiterhin sehr gut aus. 2019 hatten wir einen Jahresüberschuss von 23,1 Millionen Euro und einen Umsatz von rund 606 Millionen Euro, für 2020 werden wir etwas darunter liegen. Wir sind auch auf unserer großen Baustelle gut vorangekommen und liegen weiterhin im Zeitplan: Ende 2022 wollen wir die beiden neuen Kraftwerke in Betrieb nehmen. Und wir schauen noch weiter in die Zukunft: 2035 wollen wir klimaneutral sein und kein CO2 mehr ausstoßen. Das heißt, wir streben weitere Projekte an wie zum Beispiel die Wasserstofferzeugung. Ohne grünen Wasserstoff geht es nicht.

Mit dem Bau der zwei neuen Kraftwerke geht BS Energy einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Künftig werden Wärme und Strom in Braunschweig nicht mehr durch das Verbrennen von Steinkohle erzeugt. Stattdessen entsteht eine Anlage zur Verbrennung von Altholz und noch ein Gasheizkraftwerk. Damit soll der Ausstoß von CO2 deutlich sinken. Es gibt aber auch Kritiker, die überhaupt nichts von der Verbrennung von Altholz halten – denn auch dabei wird ja CO2 ausgestoßen. Wie stehen Sie dazu?

Julien Mounier: Bei der Verbrennung von Altholz geht es immer um die Frage, ob das als CO2-neutral angesehen werden soll oder nicht. Wir sehen es als neutral an: Holz nimmt beim Wachsen Kohlendioxid auf und speichert es – bei der Verbrennung wird die selbe Menge wieder freigesetzt. Das geschieht übrigens auch, wenn Holz verrottet. Das ist ein permanenter Kreislauf. Bei Kohle oder Öl ist das anders: Der darin enthaltene Kohlenstoff wurde vor Millionen von Jahren aus der Atmosphäre gezogen und dauerhaft gespeichert. Wenn dieses CO2 jetzt beim Verbrennen wieder freigesetzt wird, erhöht sich der CO2-Anteil in der Atmosphäre.

Welche Rolle spielen mögliche schädliche Emissionen bei der Verbrennung von gebrauchtem Altholz?

Julien Mounier: Wir bauen eine Anlage, die schädliche Emissionen deutlich reduziert. Wir liegen natürlich unter den zulässigen Grenzwerten. Und wir haben bei den Bürgern bislang eine gute Akzeptanz.

Was passiert ab 2035 mit den beiden neuen Kraftwerken, wenn BS Energy dann klimaneutral Strom und Wärme erzeugen will? Ist die Altholzanlage dann schon wieder Geschichte? Und wird das Gaskraftwerk so angelegt, dass es problemlos auf Wasserstoff umgestellt werden kann?

Was ab 2035 passiert, können wir heute solide noch nicht sagen. Klar ist aber: Die Gasturbine des Gasturbinen-Heizkraftwerks könnte nach kleinen Anpassungen in naher Zukunft mit einem großen Anteil an erneuerbarem Wasserstoff im Erdgas ohne Probleme Strom und Wärme produzieren.

Welche nächsten Schritte sind beim Thema Wasserstoff hier in Braunschweig zu erwarten?

Julien Mounier: Da gibt es drei Bausteine. Wir haben ein Forschungsprojekt mit anderen Partnern am Kraftwerk Mehrum bei Peine, das heute noch mit Steinkohle arbeitet. Dort prüfen wir, ob man eine Großanlage zur Erzeugung von Wasserstoff aufbauen kann. Parallel dazu planen wir Pilotprojekte in Braunschweig: Wir wollen hier eine kleine Anlage bauen, die Wasserstoff produziert. Und wir wollen mit Wasserstoff Wärme erzeugen und in unser Fernwärmenetz einspeisen. Zwei Standorte sind dafür in Sicht. Der dritte Baustein ist die Vorbereitung der Gasnetze, um in Zukunft Wasserstoff einspeisen zu können. Man muss jetzt schon anfangen, bei Erneuerungen die richtigen Leitungen und Materialien einzusetzen.

Herr Freitag, wie ist Ihr Blick auf BS Energy?

Jens-Uwe Freitag (56) wird am 1. April 2021 neuer Vorstandsvorsitzender bei BS Energy. Er ist zurzeit ist zurzeit Geschäftsleiter der swb Erzeugung AG & Co. KG in Bremen. Foto: BS Energy / Robert Stümpke Photography

Jens-Uwe Freitag: Es ist ein sehr solides Unternehmen. Die Struktur der unterschiedlichen Anteilseigner – Veolia, Thüga und Stadt Braunschweig – kann einerseits eine Herausforderung sein. Aber andererseits bringen sie alle ihr spezielles Wissen und ihre Ideen mit, die für die Entwicklung von BS Energy sehr wertvoll sind. Dass BS Energy jetzt eine CO2-ärmere Fernwärmeerzeugung aufbaut, ist ein wichtiger Schritt. Aber mit Blick auf CO2-Neutralität müssen wir weitere Möglichkeiten prüfen. Beim Thema Wasserstoff bin ich sehr euphorisch und habe auch in Bremen die Entwicklung in eine Zukunft mit Wasserstoff vorangetrieben. Nicht so euphorisch bin ich, den wertvollen Wasserstoff, den wir dann ja mit erneuerbaren Energien erzeugen wollen, schon heute ins Erdgasnetz einzuspeisen. Es gibt viele sinnvolle Anwendungen vor allem im Mobilitätssektor, wo Wasserstoff schon heute gegenüber dem Diesel wettbewerbsfähig sein kann. Und die sollten wir nach vorne stellen – zum Beispiel im Nahverkehr und im Schwerlastverkehr. Da können wir deutlich effizienter und schneller auf Wasserstoff umstellen, und das sogar auch noch wirtschaftlich. Außerdem müssen wir prüfen, wie wir die Abwärmepotenziale in der Region nutzen können. Man muss dabei über mobile Wärmespeicher reden, mit denen man die Wärme vom Ort der Entstehung zum Ort der Nutzung transportieren kann, ohne dass umfangreiche Leitungen dafür notwendig sind.

Das erinnert an das gescheiterte Vorhaben von BS Energy und der Salzgitter AG, Abwärme vom Stahlwerk nach Braunschweig zu bringen – durch Leitungen. Der Protest von Landwirten hat das Projekt gestoppt. Welche alternativen Ideen haben Sie denn? Bei mobilen Wärmespeichern geht es ja darum, Wärme in speziellen Tanks oder Containern zum Beispiel per LKW oder Schiff zu transportieren.

Jens-Uwe Freitag: Einen Wärmetransport per Schiff zu testen, wäre schon sehr reizvoll. Zu konkreten Umsetzungen kann ich jetzt noch nichts sagen, weil ich mir natürlich erst einen Überblick verschaffen muss. Wenn wir an eine nachhaltige Wärmewende denken, steckt auf jeden Fall viel Potenzial in diesem Thema.

Wie sieht es beim Thema Photovoltaik aus? Ist es sinnvoll, möglichst viele Dächer in Braunschweig damit auszustatten?

Jens-Uwe Freitag: Bei Neubauten, vor allem bei großen Produktionshallen mit viel Dachfläche, ist das sehr sinnvoll. Photovoltaik ist derzeit die billigste Art und Weise, erneuerbare Energie zu erzeugen. Die Module werden immer preiswerter. Insofern ist das eine sehr gute Option, aus der Sonne heraus Strom zu erzeugen – mit dem Nachteil, dass Strom nur dann anfällt, wenn die Sonne scheint. Man braucht ergänzend Methoden, die das ausgleichen, und man braucht Speichermöglichkeiten. Da gibt es viele Entwicklungen etwa im Bereich der Batteriesysteme, die hier gerade auch mit der TU Braunschweig vorangetrieben werden können. Diesbezüglich kann man vielleicht auch intensiver mit VW zusammenarbeiten. Das Thema Second-Life-Battery ist ganz wichtig: Die ausgedienten Batteriespeicher der vielen zukünftigen E-Autos müssen ja irgendwo hin. Sie sind dann noch lange nicht Schrott, sondern können gut für eine Speicherung von überschüssiger Solar- und Windenergie genutzt werden, um dann Energie ins Netz einzuspeisen, wenn keine Sonne scheint oder Wind weht.

Dazu findet man in der Region ja schon viele weit fortgeschrittene Projekte. Es gibt zum Beispiel die mobilen Energiespeicher von Volkswagen. Gibt es da schon konkrete Gespräche?

Julien Mounier: Bislang noch nicht.

Was ist denn in Braunschweig grundsätzlich mit Blick auf die E-Mobilität noch zu erwarten? Wann wird es mehr Ladesäulen geben?

Julien Mounier: Wir werden schon ab dem nächsten Jahr mehr Geld dafür ausgeben. Es sollen insgesamt rund 100 öffentlich zugängliche Ladesäulen dazu kommen, darunter rund 50 öffentliche und rund 50 halb-öffentliche.

Macht BS Energy das aus gesellschaftlicher Verantwortung, oder ist das auch ein Geschäft? Die Investitionskosten sind ja bekanntlich hoch.

Julien Mounier: Für mich ist das Daseinsfürsorge. Eine Ladestation ist momentan kein Geschäft.

Wie kann man sich künftig die Ladeinfrastruktur in dicht bewohnten Gebieten wie dem Östlichen Ringgebiet vorstellen? Es gab ja mal Versuche, das Laden über Laternen zu ermöglichen.

Julien Mounier: Die Nutzung von Beleuchtungsmasten ist eine Herausforderung. Eine kleine Lampe hat nicht die gleiche Leistung, die ein Elektroauto benötigt. Man kann daher die Stromkabel der Masten nicht nutzen, und das macht den Aufwand dann sehr groß. In den dicht bewohnten Gebieten wird man Parkplätze nur für E-Autos einrichten, an denen es Lademöglichkeiten gibt.

Jens-Uwe Freitag: Das Thema Ladeinfrastruktur wird eine der größten Herausforderungen sein. Es geht nicht nur darum, die Ladesäulen hinzustellen, sondern das Energienetz dahinter so fit zu machen, dass es stabil bleibt.

Entscheidend sind ja auch Ladezeiten: Dauert es nur eine Stunde, oder muss ich sieben, acht Stunden warten, was bislang eher der Normalfall ist.

Jens-Uwe Freitag: Genau, und hierfür braucht man eine intelligente Steuerung, etwa durch Preismodelle oder in der Form, dass Energie dorthin geschoben wird, wo sie gebraucht wird. Das geht nur mit der Auswertung von digitalen Daten. Und es muss noch geklärt werden, wem diese Daten gehören und wer darauf zugreifen darf.

Das Stichwort lautet also auch hier Digitalisierung. BS Energy hat bereits stadtweit das sogenannte Lorawan-Netz aufgebaut (Low Range Wide Area Network). Damit wird unter anderem die Fernauslesung von digitalen Stromzählern ermöglicht oder auch die Kontrolle von E-Ladesäulen. Verschiedene Pilotprojekte dazu laufen ja schon. Wie viel Potenzial steckt aus ihrer Sicht in den vielen Daten?

Jens-Uwe Freitag: Sehr viel, gerade in den Daten, die eine Stadt betreffen. Mit Daten muss man grundsätzlich sehr wertschätzend und vorsichtig umgehen. Aber gerade das, was BS Energy mit dem Lorawan-System angestoßen hat, um Daten in der Stadt zu sammeln, ermöglicht schon viel Verbesserung etwa im Bereich Verkehrssteuerung mit Blick auf Emissionen, Überwachung von notwendiger Infrastruktur oder Parkplatz- und Ladesäulenmanagement. Gerade für die E-Mobilität ist die intelligente Nutzung von Daten sehr wichtig – so können zum Beispiel Ladezyklen verändert werden und je nach Verfügbarkeit des Stroms kann schnell oder langsamer geladen, aber auch kurzzeitig entladen werden. Viele dieser in der Entwicklung befindlichen digitalen Geschäftsmodelle kosten heute noch deutlich mehr Geld, als sie einbringen. Aber mit einem steigenden Nutzen für Stadt, Verbraucher und Klimaschutz haben wir die Hoffnung, dass diese notwendigen Modelle irgendwann wirtschaftlich werden.

Was müsste passieren, damit solche smarten, flexiblen Netze schneller ermöglicht werden? Stimmen die Rahmenbedingungen?

Julien Mounier: Das ist ein bisschen kompliziert. Solange wir Netzentgelte zahlen, die nicht flexibel sind, können wir den Kunden auch nichts anbieten. Die Kunden fragen uns, warum es sich für sie nicht lohnt, die Waschmaschine während der Nacht laufen zu lassen. Diese Frage ist völlig berechtigt. Damit wir finanzielle Vorteile weitergeben können, brauchen wir flexible Netzentgelte. Hier müsste sich etwas verändern. Hier müsste der Gesetzgeber die Vorgehensweise beim Netzentgelt ändern.

Apropos Veränderung: Herr Freitag, gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht bei BS Energy fehlt, was Sie hier unbedingt einführen oder umsetzen wollen?

Jens-Uwe Freitag: BS Energy ist bereits auf einem guten Weg. Noch nicht so stark ist das Unternehmen beim Thema erneuerbare Energien aufgestellt. Hier möchte ich noch mehr Schwung in bringen. Es soll nicht nur darum gehen, dass wir erneuerbaren Strom einkaufen, sondern wir sollten ihn auch selber, möglichst in der Region, erzeugen. Das gilt auch bei der Wärmeerzeugung – ich denke da an Wärmepumpen, Power-to-heat und weitere Abwärmepotenziale. Momentan tun wir uns alle schwer, innovative Ideen auf die Straße zu bringen, weil die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen kompliziert sind. Aber mit der Entwicklung zur Klimaneutralität wird sich auch das Energierecht weiter anpassen müssen. Doch die aktuelle große Herausforderung in den nächsten zwei, drei Jahren wird es sein, die schon laufenden Projekte mit Blick auf den Kohleausstieg nach dem Zeitplan umzusetzen.

Eine letzte Frage: BS Energy ist ein bedeutender Sponsor von vielen Aktivitäten in der Region – vor allem im Sport, zum Beispiel von der Eintracht bis zu den Löwen, sowie im Kulturleben. Ändert sich da etwas in der Grundaufstellung? Wird es eine Überprüfung geben?

Jens-Uwe Freitag: Das Budget ist fest eingeplant und daran wird sich aus jetziger Sicht auch nichts ändern. Dass regelmäßig eine Überprüfung stattfindet, gehört dazu. Es wird aber ganz klar eine hohe Kontinuität bei den Dingen geben, die in und für Braunschweig sehr wichtig sind.